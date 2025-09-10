Ранен гол и червен картон повалиха юношите на „Пирин“ в с. Рилци

Ранен гол и лековат червен картон повалиха юношеския футболен тим на „Пирин“ в мача с „Академик“ (Пд), спечелен от гостите с 1:0 на затревения терен в с. Рилци. Пловдивчани имаха шанса да поведат още в 3-та мин., когато Илия Антонов пресече пас в половината на младите орлета, напредна между двама бранители и стреля от 17-18 метра. Топката се отклони от страничната греда и спря в мрежата на Йордан Поповски. Най-близо до изравнително попадение бе Мартин Лазаров, чийто удар рикушира в напречния дирек и тупна на голлинията. Рамката зад Георги Лафчиев улучи и Манол Данчев. В 55-та мин. Адриан Видинов направи ненужно нарушение в централната зона, а реферът Кристиян Бучев му показа втори жълт и автоматично червен картон в рамките на 4 минути. Въпреки числения превес на „Академик“, който е бронзов медалист от миналия сезон, избраниците на наставника Илия Христов не се отказаха да търсят попадение, ала нямаше кой да натисне спусъка в точния момент на завършващата фаза от атаката.

“ПИРИН“ (U16): Поповски, Кузманов, Ранчев, Бачев, Каменаров, Равенски (67-Зайков), Маерков (67-Христов), Видинов, Данчев (71-Ив. Георгиев), В. Георгиев (46-Каракостов), Лазаров (46-А. Георгиев)

“АКАДЕМИК“ (U16): Лафчиев, Палиев, Антонов, Андреев, Добрев (67-Димитров), Хаджиев (54-Касапов), Горанов, Язов (49-Ангелов), Запрянов, Сокутски, Танчев (49-Жензарли)

ИВАН ДЕЛЧЕВ






