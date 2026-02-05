Расистки скандал със смъртни заплахи срещу играч на хегемона „Лудогорец“ разтърси родния футбол

Огромен скандал с играч на хегемона „Лудогорец“ разтърси родния футбол. От клуба застанаха зад своя футболист Бернард Текпетей, който стана жертва на обиди на расова основа и смъртни заплахи след мача за суперкупата с „Левски”, спечелен от хегемона с негов гол в 70-та мин. Разградчани вече са сезирали прокуратурата и полицията за случилото се. Ганаецът е бил нападнат вербално от сини ултраси при прибирането си в тунела на националния стадион „Васил Левски“ след последния съдийски сигнал. „Ей маймун, маймуна, ко*еле. Ей, маймуно, колко пари даде на съдията“, се чува на видеото от трибуните, а други привърженици правят движения на маймуни и издават характерни звуци.

Официалната позиция на шампионите гласи: „Снощният футболен празник на стадион „Васил Левски“ бе помрачен от поредния расистки скандал. Нашият футболист Бернард Текпетей бе атакуван от фенове на „Левски”, включително деца, с маймунски звуци и обиди, наричайки го „маймуна“. Впоследствие Текпетей получи смъртна заплаха в личния си профил в социалните мрежи, както и брутални закани, преминаващи всякакви граници. Във връзка със смъртната заплаха клубът е уведомил официално органите на полицията и прокуратурата и ще съдейства напълно за изясняване на случая и търсене на отговорност. В „Лудогорец” няма да спрем да се борим срещу расизма. Ще инициираме дискусия и среща между клубовете, защото това не може и не бива да продължава повече. Футболист на „Лудогорец” отново е жертва на расизъм и ксенофобия – след атаката срещу Антоан Бароан след мач с „Локомотив” /София/ миналата година. Категорични сме, че подобни прояви нямат място във футбола и в обществото ни. Расизмът е недопустим в спорта и е в пълно противоречие с неговите ценности – уважение, равенство и феърплей. Българското общество трябва да бъде чувствително, непримиримо и активно да се противопоставя на подобни уродливи явления, които ни отдалечават от цивилизования свят. Заставаме категорично зад Бернард Текпетей и всички футболисти, които стават жертва на дискриминация, и няма да позволим те да бъдат оставени сами срещу тази агресия“.

ТОНИ КИРИЛОВ