„Растер юг“ и „Живел Енерджи“ си поделиха зимното почистване на Петрич до 2027 г. срещу 540 000 лв. без ДДС

Благоевградската фирма „Растер юг“ ООД на Радослав Костов и Христо Муртов и петричката „Живел Енерджи“ ООД на бившия общински съветник от ГЕРБ Живко Коемджиев и сина му Асен тази и следващата зима ще си поделят снегопочистването в община Петрич.

С комплексна оценка от 85 точки „Растер юг“ спечели обществената поръчка за зимно поддържане и снегопочистване за експлоатационни периоди 2025-2026 г. и 2026-2027 г. на 95 км улици в града и още 91 км в селата в Огражденския район, а Подгорски и Марикостински район, които имат 97,1 км пътна мрежа, се поемат от Коемджиеви, които получиха оценка от 70 точки.

Живко Коемджиев



Основните дейности за зимно поддържане на пътищата включват изготвяне на планове за зимно поддържане, технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия и осигуряване на необходимите материали.

Снегозащита на пътищата ще започне с изсичане на храсти, отстраняване на материали и други предмети в обхвата на пътя, които водят до образуване на снегонавявания. Обезопасяването на пътищата срещу хлъзгане трябва да става с минерални материали и химични вещества, възложителят изисква опесъчаване и обработка на заледени участъци с пясъко-солени смеси.

Общата стойност на поръчката за снегопочистване през двете поредни години е 540 000 лв. без ДДС.

ВАНЯ СИМЕОНОВА