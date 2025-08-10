39-годишният Рафаел Надал стана баща за втори път. Испанските медии съобщават, че съпругата на бившия тенисист – 37-годишната Мария Франциска Перейо, е родила в четвъртък (7 август) в клиника в Майорка.

Малчуганът носи името Мигел. Според агенция Europa Press щастливите родители искали да отдадат почит на бащата на Мария, който почина през април 2023 г. на 63-годишна възраст след продължително боледуване.

Надал и Мария се ожениха на пищна церемония с много гости през 2019 г. Двамата са заедно повече от 20 години. Връзката им започва когато тенисистът е на 19, а съпругата му – на 17.

През 2022 г. на бял свят се появи първият им син. Рафаел – младши вече е добре известен на тенис феновете. Източник: БГНЕС





