РДПБЗН-Кюстендил отчете резултатите през  2025 г.

Директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Кюстендил комисар Светослав Георгиев вчера направи анализ на свършеното през изминалата 2025 г. и представи отчета пред служителите и гостите. Гости на анализа бяха директорът на ГДПБЗН гл. комисар Джартов, областният управител на Кюстендилска област инж. М. Чимев, зам. областният управител Г. Джоглев и председателят на ОбС-Кюстендил Димитър Велинов.

Бяха обсъдени и проблемите, за чието решение обещаха подкрепа както директорът на ГДПБЗН гл. комисар Джартов, така и областният управител М. Чимев.

Комисар Георгиев изрази удовлетворението си, че през годината колегите му не са подценили нито едно от направленията на дейността, превантивната работа също дава резултати и представянето на доброволците в националните състезания е в призови места. А професионалните учения с партньорството на съставните части на единната спасителна система са полезни за всички. Дава резултат и дейността на служителите, работещи по направление разрешителна и контролна дейност, както и методическата и експертна помощ на териториалните структури на изпълнителната власт при организиране дейността на доброволните формирования.

Областният управител инж. М. Чимев се обърна с думи на благодарност към служителите и доброволците: „Доказахте професионализъм, отговорни хора и партньори сте, на вас може да се разчита и в най-трудни ситуации! Професионален състав сте, бъдете здрави и се пазете!”.

Председателят на ОбС Димитър Велинов също поздрави служителите на РДПБЗН – Кюстендил.

Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защитa на населението” гл. комисар Джартов също поздрави служителите на Регионалната дирекция в Кюстендил за успешното справяне със задачите въпреки тежката година, за добрите резултати в различните направления на дейност и изрази увереност, че през тази година заедно ще се справят с професионалните предизвикателства, като им пожела здраве и по-добра година от изминалата.

ИВАН ИВАНОВ