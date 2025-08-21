РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ БЕЗВОДИЕ! Река Благоевградска Бистрица пресъхва, баражите на Бачиново – каменна пустиня

Река Благоевградска Бистрица почти пресъхна. Вода на баражите при алеята за парк Бачиново няма и мястото прилича на каменна пустиня. Под Моста на влюбените в Благоевград реката е смалена до размерите на бара, но все още не е изчезнала и църцори покрай камъните. Тази картина се забелязва вече всяко лято и обичайното обяснение е, че причината за пресъхването на речното корито е, че няма дъжд.
Засега хората в Благоевград са притеснени само за любимите си за отдих и почивка места, а не от воден режим. Основният речен отток на река Благоевградска Бистрица се използва за питейно-битово снабдяване на областния град и селата в общината. На фона на климатичните промени и сахарските жеги недостигът на вода ще става все по-голям проблем. За да не се стигне до водна криза, каквато наблюдаваме в други градове в България, трябва да се мисли в перспектива за опазване на водното богатство и екоравновесието в Благоевградска област, което е отговорност и задължение на МОСВ.
За това какви мерки се предвиждат очакваме да разберем от новия директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Стоянка Манолева. Вчера не успяхме да се свържем с нея, тъй като беше в командировка, но ще продължим да я търсим и ще следим внимателно ситуацията с водните басейни в Пиринско.
БЕТИНА АПОСТОЛОВА