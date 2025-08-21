РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ БЕЗВОДИЕ! Река Благоевградска Бистрица пресъхва, баражите на Бачиново – каменна пустиня

Река Благоевградска Бистрица почти пресъхна. Вода на баражите при алеята за парк Бачиново няма и мястото прилича на каменна пустиня. Под Моста на влюбените в Благоевград реката е смалена до размерите на бара, но все още не е изчезнала и църцори покрай камъните. Тази картина се забелязва вече всяко лято и обичайното обяснение е, че причината за пресъхването на речното корито е, че няма дъжд.

Засега хората в Благоевград са притеснени само за любимите си за отдих и почивка места, а не от воден режим. Основният речен отток на река Благоевградска Бистрица се използва за питейно-битово снабдяване на областния град и селата в общината. На фона на климатичните промени и сахарските жеги недостигът на вода ще става все по-голям проблем. За да не се стигне до водна криза, каквато наблюдаваме в други градове в България, трябва да се мисли в перспектива за опазване на водното богатство и екоравновесието в Благоевградска област, което е отговорност и задължение на МОСВ.

Река Благоевградска Бистрица пресъхва, от баражите останаха голи камъни

За това какви мерки се предвиждат очакваме да разберем от новия директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Стоянка Манолева. Вчера не успяхме да се свържем с нея, тъй като беше в командировка, но ще продължим да я търсим и ще следим внимателно ситуацията с водните басейни в Пиринско.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





