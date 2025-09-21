Ревността погубва връзката, ето как да я преборим

Едва ли има хора, които никога не са изпитвали ревност.

Това чувство лишава човек от мир, изтощава го, принуждавайки го да се съмнява във верността на партньора му и да се тревожи за съдбата на връзката си.

В същото време ревността често се свързва със страстната любов, а отсъствието ѝ се възприема като студенина. Това чувство наподобява люта подправка – в малки дози добавя пикантност към чувствата, а в прекомерни количества ги разрушава.

Ревност – означава любов? Как да спасим връзка от разрушително чувство

Първоначално такава реакция като ревност се появява в човешкото съзнание по време на прехода на обществото от полигамия към моногамия. Тогава тя е един от инструментите, които помагат за запазване на семейството и в резултат на това помагат на потомството да оцелее.

„Днес, разглеждайки проблема от гледна точка на психологията, виждаме, че в повечето случаи произходът на ревността се крие в несигурност, тревожност, травматични минали преживявания. Когато хората изпитват угризения на ревност, те изразяват емоциите си по различни начини: демонстративно се дистанцират или открито изразяват негативизъм, опитват се да преговарят или прибягват до манипулация и контрол. Някои се опитват да угодят на партньора си по всякакъв възможен начин, докато други, напротив, го обсипват с обвинения, обиди и отправят заплахи. Във всеки случай ревността е колосален стрес.“

Системен семеен психотерапевт коментира кой е изложен на риск да стане ревнив човек. По думите й има няколко черти на личността, които най-често правят човек неразумно ревнив.

Притежателност

Обикновено е присъща на мъжете. За собственика бракът е, на първо място, потвърждение на правата му спрямо съпругата. Такъв човек смята за възможно постоянно да контролира жена си, да изисква отчет къде и кога е била, с кого, защо.

Склонност към фантазиране

Прекомерното въображение дава големи възможности за ревност. Впечатлителните хора често си рисуват ярки картини – например, че партньорът им не просто се среща с бивши съученици, а е видял първата си любов там и сега тази любов е пламнала с нова сила.

Желанието да се внесе яснота във връзката. Ако такъв човек намери поведението на партньора си за подозрително по някакъв начин (например, отиде да говори по телефона в друга стая или започне да се наблюдава по-внимателно), той смята за необходимо да разбере всичко. За целта търсят уличаващи доказателства, четат съобщения по телефона и най-често намират не стопроцентови доказателства за подозренията си, а само нови причини за съмнение. По този начин ревността им непрекъснато се подхранва.

Защо възниква ревност

Насилствените прояви на гняв и негодувание, съчетани със строг контрол, могат да изплашат партньора и да нанесат съкрушителен удар на връзката в двойката. Но дори и да осъзнава това, понякога е много трудно за ревнивия човек да се справи с емоционалния прилив и да се контролира. Преодоляването на това болезнено чувство обаче е много важно, защото то отравя живота както на вас, така и на вашия съпруг/съпруга.

Психологът добави: „Не можете да си забраните да изпитвате ревност, но можете да работите с личните си убеждения и да поемете контрол над емоциите си. Като правило ревността е съпроводена с чувство за собственост и погрешната идея, че истинската любов винаги предполага сексуална изключителност. Ревнивият човек мисли по начина „партньорът ми наистина ме обича, ако не е привлечен от никой друг“. Тази идея обаче, породена от моногамната идеология, не е подкрепена от науката и по същество е мит.“

Психологът смята, че една от основните стъпки за преодоляване на ревността и постигане на хармония във взаимоотношенията е критичното преосмисляне на установените нагласи. Трябва да приемете, че вашият партньор може да харесва други хора, но това не означава, че иска да ви изневери или вече ви е изневерил.

Екатерина Шабелская: „Преразглеждането на убежденията не означава, че човек ще се откаже от моногамните идеи – той може да остане привърженик на традиционните семейни ценности, но в същото време ясно ще разбира какво точно диктува неговата ревност и трезво ще оценява случващото се.“

Как да се справите с ревността си

Ако трябва да се стегнете, използвайте техниката S.O.S (Спри. Наблюдавай. Стратегизирай). Тази съвременна практика, разработена въз основа на трудовете на американски психолози, включва три етапа:

Ако се хванете в негативна реакция, спрете веднага. Колкото и да искате да се изкажете, да упрекнете партньора си или, напротив, да накажете с мълчание – не си позволявайте да правите това с усилие на волята.

Отдръпнете се от случващото се, наблюдавайте емоциите си и ги анализирайте. Погледнете ситуацията с ревността отстрани и я осмислете. Какво се случи, ако го изложите със сухи факти? Какви действия и думи станаха спусъци за вас? Как повлияха на чувствата ви? Имаше ли някакви споразумения между вас и партньора ви за недопустимостта на случващото се или това беше първият път, когато тази ситуация възникна?

Разделете себе си и емоционалното си състояние, станете негов безпристрастен изследовател. Сега оценете случващото се, като отговорите на следните въпроси:

Какъв човек ставате, когато ревнувате?

Какъв човек бихте искали да бъдете и защо?

Кога и при какви обстоятелства успяхте да се доближите до желания си образ?

Опитайте се да се държите като човека, който искате да бъдете, а не като този, в който се превръщате в пристъп на ревност. Важно е да запомните, че методът S.O.S. не работи отведнъж – тази техника трябва да се използва редовно.

Какво да направите, ако самите вие ​​сте станали обект на ревност

В този случай е важно да изградите доверителен диалог с партньора си, като изберете подходящия момент и ясно си представите какъв резултат искате да постигнете.

Психологът твърди: „По време на разговора споделете своите наблюдения и очертайте проблемната ситуация. След това говорете за чувствата, нуждите си и предложете свое собствено решение. И, разбира се, слушайте внимателно партньора си, като се въздържате от груби коментари и обезценяване. Като обсъдите проблема заедно, ще избегнете недоразумения, ще изгладите неравностите и ще засилите емоционалната връзка с любимия човек.“

Основното

Ревността е едно от най-разрушителните чувства. Склонността към нея може да се определи от характера и наложените представи за това как трябва да изглежда истинската любов. Ревнивите хора обикновено поставят собствените си нужди и желания на първо място, но страдат не по-малко, а понякога и повече, от партньора си.

За да преодолеете тази разрушителна емоция и да ѝ попречите да разруши връзката ви, използвайте метода S.O.S., който ви позволява да анализирате поведението си и да го откажете.





