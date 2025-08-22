Революция в образованието: Учениците в Дания ще могат да ползват изкуствен интелект на матурите

Гимназистите в Дания скоро ще могат да използват изкуствен интелект по време на матури. От 2026 г. Министерството на образованието предвижда въвеждането на експеримент, който ще позволи използването на генеративен ИИ на устния изпит по английски език, пише БГНЕС.

Учениците ще имат право да използват технологията в подготвителната фаза на изпита – след като изтеглят тема, те ще разполагат с един час за подготовка, през който ще могат да ползват всички инструменти, включително генеративен ИИ. След това обаче ще трябва да представят устната си презентация самостоятелно пред изпитващия.

Министърът на образованието Матиас Тесфайе заяви:

„Започваме тези експерименти, за да намерим правилния баланс“.

По думите му когато учениците се развиват едновременно в аналоговия и цифровия свят, те се подготвят най-добре за реалността след училище.

Експериментът ще бъде доброволен и ще обхване само гимназиите, които изявят желание да участват. Засега той е ограничен единствено до общообразователната програма.





