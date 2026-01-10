Редица авиокомпании отменят полетите си от и до Иран

Множество авиокомпании спират полетите си за и от Иран, съобщават от Ситуационния център на Министерството на външните работи (МВнР) на своя уебсайт. Комуникационните услуги в страната, включително интернет, са блокирани, отбелязват от министерството.

Националният индекс за риск при пътувания до Иран е повишен до най-високото ниво – пет, напомнят от МВнР, уточнявайки, че това означава предупреждение за незабавно прекратяване на всички пътувания и навременно излизане от страната. От министерството настояват българите, които в момента се намират в Иран, да се регистрират чрез параграфа „Пътувам за Иран“ на сайта или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“.

За помощ на българските граждани, които пътуват до Иран, ще съдействат нашите дипломатически представители в Техеран на телефоните: +98 21 8877 5037, +98 21 8877 5662, а също и на номер за спешни случаи извън работно време: +98 930 568 3409. Сигнали могат да се изпращат и на имейл адресите на консулството и посолството на България в Техеран, информират от външното министерство.

Иранското ръководство вече втори ден ограничава достъпа до интернет на фона на масови протести в различни градове, съобщават наблюдатели на мрежата, цитирани от ДПА. Иранските охранителни органи са напълно изключили интернет за гражданите, оставяйки достъп само за собствените си сили и подбрани държавни медии.