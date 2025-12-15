Режисьорът Роб Райнер и съпругата му са намерени мъртви 

Режисьорът и актьор Роб Райнер и съпругата му бяха намерени мъртви в имението им в Калифорния, пише Си Ен Ен, цитирайки изявление на близък на семейството. „С дълбока скръб съобщаваме за трагичната кончина на Мишел и Роб Райнер. Съкрушени сме от тази внезапна загуба и молим за лично пространство в този невероятно труден момент“, заяви източникът.

Случаят е поверен на детективи от отдела за грабежи и убийства. Разследващите смятат, че двамата са били намушкани, а член на семейството е разпитван във връзка със случая, пише „Асошиейтед прес“.

Роб Райнер и съпругата му бяха на 78 и 68 години.

Полицейското управление на Лос Анджелис съобщи, че на този етап разследващите не издирват заподозрени във връзка със смъртта на семейство Райнер.

„В момента не търсим никого като заподозрян или по какъвто и да е друг начин“, заяви заместник-началникът на полицията на Лос Анджелис Алън Хамилтън на пресконференция, като подчерта, че разследването все още е в най-ранната си фаза.

Полицейски детективи са разпитвали член на семейството във връзка със смъртните случаи, съобщи източник от правоохранителните органи, запознат с разследването, пред Си Ен Ен. Хамилтън заяви на пресконференцията, че към момента никой не е бил задържан и никой не е разпитван „като заподозрян“.

„Ще се опитаме да разговаряме с всеки член на семейството, до когото имаме достъп, за да установим фактите по това разследване“, добави той.

Кметът на Лос Анджелис Карън Бас определи смъртта на Роб Райнер като „съкрушителна загуба за нашия град и страната“ в изявление.

„Приносът на Роб Райнер отеква в цялата американска култура и общество и чрез творческата си дейност и своята активна позиция в борбата за социална и икономическа справедливост той е подобрил живота на безброй хора“, заяви Бас.

Тя допълни, че е съкрушена от смъртта на Райнер и съпругата му Мишел.

„Познавах Роб и изпитвах огромно уважение към него“, каза тя, като посочи ангажираността на семейство Райнер с каузи като ранното детско развитие и равноправието в брака.

„Искам да благодаря на всички служби за спешна помощ, които се отзоваха на този трагичен инцидент. Разследването продължава. Мислено съм с всички, които обичаха Роб и Мишел.“

Джеймс Уудс, който игра в режисирания от Райнер филм „Призраците на Мисисипи“, сподели, че скърби за загубата на своя добър приятел. „Политическите различия никога не са стояли на пътя на нашата любов и взаимно уважение“, написа той в X.

Актьорът Джереми Лондон написа в X, че смъртта на Райнер „ще остави дупка в Холивуд, която никога няма да може да бъде запълнена“.

„Само любов за теб“, написа комикът и актьор Джордж Уолъс в X, публикувайки снимка на себе си и Райнер.

Актьорът и продуцент Илайджа Ууд заяви в пост в X, че е „ужасен да научи за смъртта“ на Райнер и неговата „прекрасна съпруга“ Мишел.

Шон Оно Ленън, син на Джон Ленън и Йоко Оно, нарече Райнер „един от най‑великите за всички времена“ в публикация в X.

„Абсолютно съм шокирана и ужасена да науча за Роб Райнер и съпругата му Мишел“, написа актрисата и комик Роузан Бар в X. „Това е трагедия. Моля се за бърза справедливост. Съчувствия към тяхното семейство и деца“.

Райнър е играл в телевизионни сериали и е носител две награди „Еми“. Той е режисьор на няколко филма, сред които „Когато Хари срещна Сали“ и „Доблестни мъже“. Райнър е играл и във филми като „Вълкът от Уол Стрийт“ и „Безсъници в Сиатъл“. Нова телевизия