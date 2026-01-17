Резервен вариант ли си за него?

Изричаш десетки молби, че ще направиш всичко, ще се промениш, ще се откажеш от вредните навици, само и само той да те потърси отново или да ти даде знак, че те иска в живота си. Ти просто си сигурна, че това е твоят човек и ви чакат прекрасни години, изпълнени с любов.

И чудото става! Той се обажда, извинява ти се, ако с нещо преди това те е засегнал, иска да те види, да те прегърне, целуне, да бъде с теб. Срещата ви минава чудесно, даже ти подхвърля, че без теб животът му е някак празен. Сърцето ти прелива от любов и всичките негодувания се изпаряват. Няма гняв към поведението му, няма критики, той изведнъж става перфектен. Точно такъв, какъвто си си го представяла. Хваната в романтичния капан, ти бързо се отправяш и към леглото му. Там също е супер! Накрая си тръгваш щастлива и уверена, че оттук нататък те чака само щастие.

Добре, обаче той не звъни. Не ти вдига телефона, не отговаря на съобщенията ти. Обещанията му не се сбъдват, твоите очаквания също. Какво се случва? Случва се това, че ти си неговият резервен вариант. Неговият план Б, към когото прибягва в случай на нужда. Прекалено лесно си му дала власт над теб и той от време на време просто ще те „проверява“ дали си му на разположение. Тази роля не е ОК! Как да излезеш от нея? Следвай ето тези стъпки.

1. Не мисли колко готино ви е било заедно и как наистина сте имали бъдеще.

2. Не гледай постоянно дисплея на телефона ти с надеждата да ти звънне.

3. Слушай надъхваща музика! Зарежи баладите.

4. Разкарай гнева си към него. Рано или късно всичко ще му се върне.

5. Позволи си малко да пострадаш. Но не повече от няколко дни.

6. Като ти звънне, му кажи, че нямаш желание да се видите. Не отивай!

7. При второто позвъняване му кажи, че ще си помислиш за евентуална среща. Пак не отивай!

8. При третия контакт от негова страна кажи, че новото ти гадже няма да е особено очаровано от такава среща.

9. Ако звънне четвърти път се дръж приятелски, но пак отклони срещата.

10. Ако звънне и пети път, вече можеш да се съгласиш. Най-вероятно ще ти се изповядва колко се е променил и колко му липсваш. Важно е да не изпускаш положението, защото вече ти си тази с превъзходството. Покажи му, че уважаваш себе си и принципите си. Само така и той ще се научи да те уважава. В противен случай, винаги ще бъдеш нечий резервен вариант.aia.bg