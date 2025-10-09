Рекламно лице вкара ключов гол в пиринската бундеслига, вместо 90 минути един мач трая 180 секунди

„Ураган“ от Михнево записа 4-та поредна победа от старта на първенството в БОГ „Струма“, този път с 6:1 срещу петричкия „Стрела“. Лидерът бе видимо улеснен, защото мачът се игра в Михнево, а решението на тима от ромския квартал да домакинства на терените на своите гости го отдалечава сериозно от възможността скоро да прибави нещо към нулевия си точков актив. Голеадата стартира капитанът на ураганите Александър Тилев, който в 12-та мин. заби кълбото в горния ляв ъгъл. 120 секунди по-късно Николай Тилев центрира към Николай Георгиев, който с глава удвои. Класическото предимство дойде в 26-та мин., когато стрелите си вкараха автогол. В 50-та мин. и вратарят на михневци Димитър Новков добави името си сред голмайсторите след точно изпълнена дузпа. Христо Желязков намали на 1:4 в 54-та мин., после воле извън пеналта на Н. Георгиев в 80-та мин. и след още шест самостоятелен рейд на Н. Тилев оформиха разгрома.

Обичайният средняк „Бела 08“ продължава без загуба да стои в челото Рекламното лице Ст. Николов донесе успеха на действащия вицешампион „Огражденец“

Подгласникът на върха „Бела 08“ съхрани 2-та си позиция след мач продължил…180 секунди. Съперниците от Първомай, които бяха напуснати от половината си футболисти през лятото, дойдоха със 7 души и след като домакините поведоха с попадение от съблекалнята, един от седмината имитира контузия в 3-та мин. и съдията прекрати срещата, а за Спортно-техническата комисия в областната централа остана само да узакони служебното 4:0 за трикольорите. Ценен успех с 2:1 при визитата си в Самуилово записа 3-ят в подреждането – „Огражденец“ от Кърналово. Антоан Велев изведе гостите напред в 13-та мин., в 55-та мин. Илия Илиев върна „Калабак“ в двубоя. Гола с триточкова цена вкара след час игра новото попълнение на кърналовци Стоил Николов, който доскоро риташе за родния „Изтребител“ от Ново Делчево, иначе познат на футболната общественост като играч на „Вихрен“ от недалечното минало и участник в поредица телевизионни реклами.

До дебютна победа през кампанията се добра „Яворница“ с 2:1 срещу „Подгорец“ от Коларово. След няколко пропуска в началото листата откриха резултата с добавка на Илия Ризов след поредна намеса на противниковия страж. Равенството възстанови в края на първата част Иван Тасев, а пълният обрат се размина заради пропуска на Костадин Костов, който отблизо стреля в напречната греда. В 71-та мин. 15-годишният Николай Иванов посрещна отбита топка след корнер и с помощта на рикошет остави 3-те точки на „Арена Яворница“. По молба на домакините за мача бе командирована съдийска бригада от Благоевград начело с Иван Донев, който получи отлична оценка от победителите.

СТАНЧО СТАНЧЕВ