Ректорът на ЮЗУ проф. Марин към членовете на Академичния съвет: Тръгват проверки на университетите от страна на държавата заради новите заплати, трябва да бъдем много по- дисциплинирани, студентите да са по залите и библиотеките

„Трябва да бъдем много по- дисциплинирани. Говорейки за доходите, това, което КНСБ е внесло по отношение на възнагражденията в системата на висшето образование, е минималната заплата за академична длъжност да бъде към 3000 лв. или равността в евро. В тази връзка ще се правят проверки на университети от страна на държавата. Затова не трябва да правим някаква истерия, но дисциплината трябва да се затегне. Студентите трябва да бъдат в залите и библиотеките”, обърна се към членовете на Академичния съвет ректорът проф. д-р Николай Марин по време на проведеното вчера заседание.

Дневният ред включваше четири точки, като бяха гласувани конкурси за заемане на академични длъжности, обсъден проектът на МОН за приемане на показатели и актуализиране на списъка на изследователските висши училища, с какъвто статут е и Югозападният университет. На финала проф. Марин коментира кандидатстудентската кампания, като посочи, че тя протича по- добре в сравнение с миналата година, но един от факторите за това е, че настоящият набор кандидати е по-голям. Друг съществен акцент е работата на преподавателите и служителите.

Както „Струма“ писа, на предишното заседание на Академичния съвет бе решено заплатите на служителите да се увеличат с до 10%. Тогава ректорът предупреди, че секретарите и инспекторите в учебен отдел ще бъдат изпитвани дали и доколко познават ЗВО /Закона за висшето образование/ и като цяло нормативните документи. Сега стана ясно, че служители са били събирани и е разговаряно с тях. Беше им обяснено, че са тук, за да помагат, да си вършат съвестно задълженията. Тяхната работа е свързана с доброто обслужване на студентите и съдействие на преподавателите. Техните възнаграждения също са увеличени. Оттук нататък обаче, за да съумеем да имаме добра администрация, добро управление, трябва да се направят определни промени. Няма да ги казвам в момента, но ще се стигне дотам“, каза ректорът и отново потвърди, че предстоят изпити за администрацията, а също така подчерта, че се работи много сериозно и всъщност ще бъде въведена електронна главна книга.

„Също така ще ви помоля, когато предлагате назначения, те да бъдат добре мотивирани, да бъдат свързани с необходимостта и нуждите на университета, не да се намери работа на някой. Трябва да сте наясно, че бюджетът на университета не е бездънен“, изрази мнението и си по друг много важен въпрос ректорът.

Проф. Марин обърна и специално внимание на подготовката за откриването на новата учебна година. Тържествената церемония ще е на 23 септември от 10 часа в присъствието на официални гости. „Молбата ми е откриването да бъде организирано добре и по факултетите“, каза на членовете на АС ректорът.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





