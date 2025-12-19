Ректорът проф. Н. Марин: От Националната агенция за оценяване и акредитация имаме положително оценен проект за разкриване на специалност „Лекарски асистент“

Стартираме обучението от следващата година, за да осигурим недостига на кадри при средния медицински персонал

От следващата академична година в Югозападния университет в Благоевград стартира обучение по нова бакалавърска специалност „Лекарски асистент“ от професионално направление „Здравни грижи“. Това обяви ректорът на ЮЗУ проф. д-р Николай Марин на проведеното годишно общо събрание /ОС/ на висшето училище.

То започна по нестандартен начин. „На сцената“ излезе Джанг Чутиен /тенор/ от Китай, който е завършил магистратура по класическо пеене в Консерваторията в гр. Пескара, Италия. В момента е докторант в катедра „ Музика“ с научен ръководител проф. изк. Румен Потеров. Професионалният оперен певец поздрави присъстващите по впечатляващ начин, като бе посрещнат и изпратен с овации.



След сформирането на комисиите бе констатирано, че от общия брой от 363-ма делегати в залата присъстват 279, при необходим кворум от 235, или както заключи председателят на ОС, деканът на Правно-историческия факултет проф. д.н. Габриела Белова, събранието е легитимно и може да взема решение.

Като първа точка от дневния ред бе изслушан докладът на ректора за развитието и състоянието на университета за периода от миналия декември досега. Още в началото проф. Марин уточни, че е подготвил презентация с обстойни данни и информация за отделните дейности, но не иска да е в ролята на лектор, а членовете на ОС да са само слушатели, затова и резюмето бе динамично.

„На първо място с голямо значение за университета е фактът, че на 30.12.2024 г. Министерският съвет на Република България взе решение ЮЗУ „Неофит Рилски“ да бъде включен в списъка с изследователните висши училища. С това станахме 11-ият от общо 12 и шестият класически университет, който е включен в тази престижна класация, отличаваща университета с неговите висококачествени научни изследвания и голям потенциал в различни професионални направления“, започна ректорът. Изтъкна, че основен принос и заслуга за придобития статут има проф. д-р Иванка Станкова, а уважението към нея беше изразено с аплодисментите на присъстващите.

Ректорът акцентира и на традиционно важната дейност, а именно кандидатстудентската кампания, и коментира, че миналата година кампанията е била много динамична и целяща да направи университета много по-видим и привлекателен за младите хора, с отворени врати.

„Разбира се, в тази сфера има и предстои много работа. Като например да се подобри взаимодействието с успешно реализирали се възпитаници, или т.нар. алумни на ЮЗУ „Неофит Рилски“, каза ректорът и продължи с друга тема от голямо значение – акредитацията, още повече че в Югозападния университет се осъществява обучение по-най много професионални направления – общо 30.

През изминалия период успешна акредитация са преминали и получили 6 от тях, като професионално направление „Спорт“ е с една от най-високите оценки – 9.33 /при максимална 10/.

„От страна на Националната агенция за оценяване и акредитация имаме положително оценен проект за разкриване на специалност „Лекарски асистент“. Няколко факултета работиха, включително и през лятото, за постигането на тази цел. От следващата година в Югозападния университет ще се осъществи прием на „Лекарски асистент“, специалност, която е необходима, за да се осигури недостига на кадри на среден медицински персонал“, обяви ректорът и изтъкна, че за разкриването на така необходимата и важна специалност е получена много солидна подкрепа и от страна на местната и на централната власт.

В доклада бе обърнато внимание и на продължаващите ремонти дейности и подобряването на материално-техническата база. Стана ясно, че напредват дейностите по цялостното обновяване на сградата на Първо студентско общежитие, продължават ремонтите и в 6-и учебен корпус, където е ситуиран Правно- историческият факултет. Реиновирани са и специализираните лаборатори по химия на 2-ри УК, които не са ремонтирани от 1987 г.

„Сами разбирате колко са се променили технологиите, научната структура и без инвестиране в осъвременяването ние не можем да имаме претенциите да сме изследователско висше училище, да правим наука, която е призната от световните стандарти“, коментира проф. Марин. Също така с Акт 16 е въведен в експлоатация новият хореографски комплекс. Както „Струма“ писа, новата придобивка, струваща милиони, бе официално открита в края на месец октомври. Така от Факултетата по изкуствата вече провеждат практическите занятия в модерна и съвременнна среда, отговаряща на най-високите стандарти, а не както преди – в аулата. Ректорът говори и за обновяване на автопарка, каквото не е правено от 14 години. С цел осигуряване на добри условия и безопасно пътуване е закупен нов джип с комбинирано гориво, предстоят и процедури за нов микробус и автобус.

Важно е да се отбележи и че през изминалата година в рамките на университета бе създадено и вече функционира ново звено – Департамент за езиково обучение и продължаващо образование. Бе съобщено и че е подписан договор с Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и вече е започнала преквалификация на учителите в сферата на финансовата и икономическата грамотност. Подготвят се и допълнителни модули за преквалификации/продължаващо образование на учители по отношение надграждане на уменията при работа с деца /ученици/ със СОП, комуникативни умения…

Проф. Марин акцентира и на контактите и разширяването на международното сътрудничество с университети в Гърция, Турция, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Мароко… привлечените 4.5 млн. евро от проектна дейност, увеличението на заплатите и стипендиите на студентите и докторантите и не на последно място – резултатите от рейтинговата система, академичното израстване, научното развитие…

Малко преди докладът да бъде гласуван и приет с пълно мнозинство, думата бе дадена на членовете на Общото събрание. Изказвания направиха деканите на факултети, ръководителят на университетския кариерен център доц. д-р Блага Джорова и преподавателят от Правно-историческия факултет доц. д-р Иван Цветанов, който изтъкна личния принос на ректора за постигнатите успехи.

Общото събрание продължи с изслушване на доклада за дейността на Контролния съвет, бяхаприети изменения и допълнения в правилника за устройството и дейността на ЮЗУ, разпределението на средствата за социално- битово и културно обслужване на 2026 г. С тайно гласуване бяха избрани и резервни членове за състава на Академичния съвет.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА