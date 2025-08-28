Ремонтни дейности в подстанция на ЕСО може да доведат до смущения на електрозахранването в общините Сандански, Петрич и Струмяни

СОФИЯ, 28.08.2025 г. – Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, чеизвършваремонтни дейности в своята подстанция „Сандански“, което налага промяна в схемата на електрозахранване на част от населените места в общините Саднански, Петрич и Струмяни, област Благоевград.

Промяната в схемата може да предизвика смущения в електрозахранването на01.09.2025г. в диапазона между 04:00 ч. и 04:30 ч. в следните населени места:

Община Сандански: гр. Сандански, с.Белевехчево, с.Бельово, с.Бождово, с.Виногради, с.Вихрен, с.Враня, с.Вълково, с.Голем Цалим, с.Голешово, с.Горна Сушица, с.Горно Спанчево, с.Дамяница, с.Дебрене, с.Джигурово, с.Долени, с.Златолист, с.Зорница, с.Калиманци, с.Катунци, с.Кашина, с.Ковачево, с.Кръстилици, с.Кърналово, с.Ладарево, с.Ласкарево, с.Лебница, с.Левуново, с.Лехово, с.Лешница, с.Лиляново, с.Лозеница, с.Любовище, с.Любовка, с.Малки Цалим, гр.Мелник, с.Ново Делчево, с.Ново Ходжово, с.Петрово, с.Пиперица, с.Пирин, с.Плоски, с.Поленица, с.Рожен, с.Склаве, с.Спатово, с.Стожа, с.Струма, с.Сугарево, с.Хотово, с.Храсна, с.Хърсово, с.Черешница и с.Яново.

Община Петрич:с.Крънджилица, с.Ново Кономлади, с.Капатово и с.Кромидово.

Община Струмяни:с.Игралище, с.Никудин, с.Седелец, с.Махалата и с.Велюшец.

Като оператор на електроразпределителната мрежаЕРМ Западима задължение да осигури безопасни условия за работа по съоръжението на ЕСО.ЕРМ Западпредприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/ .

