Ремонт в подстанция на ЕСО може да доведе до смущения на електрозахранването в общините Разлог и Белица

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че ще извърширемонт в своята подстанция „Разлог“, което налага промяна в схемата на електрозахранване в части от общините Разлог и Белица, област Благоевград.

Промяната в схемата може да предизвика смущения в електрозахранването на 28.08.2025г. между 08:30ч. и 14:00ч. в следните населени места на община Разлог: гр. Разлог и селата Бачево, Годлево, Горно Драгалище, Долно Драгалище, Добърско и Елешница; населените места от община Белица: гр. Белица и селата Краище, Горно Краище иДагоново.

Като оператор на електроразпределителната мрежаЕРМ Западима задължение да осигури безопасни условия за работа по съоръжението на ЕСО.ЕРМ Западпредприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Корпоративни комуникации

Електрохолд България

[email protected]





