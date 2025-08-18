Ремонт на пътя София-Перник ограничава движението при Владая

Ремонт ограничава движението по пътя между София и Перник през Владая. Близо петкилометровата отсечка между жп гара „Владая“ и пътен възел „Даскалово“ ще бъде частично затворена за преасфалтиране.

Движението ще бъде спряно в платното за Перник и трафикът ще преминава двупосочно в платното за София.

Строително-монтажните дейности в този участък позволяват работата да се извършва само през нощта, за да не се затруднява пътуването на гражданите. Прогнозният срок за завършване на ремонта на цялото трасе е 5 септември, а от Агенция „Пътна инфраструктура“ апелират шофьорите, които ежедневно пътуват между София и Перник, да ползват автомагистрала „Струма“.





