Ремонт ограничава движението от 37-и до 56-и км по АМ „Струма“ от вторник до петък  

Движението в посока София от 37-и до 56-и км на АМ „Струма“ от 9 септември /вторник/ до 12 септември /петък/ между 7 ч. и 17 ч. поетапно ще се осъществява в активната лента. Временната организация на движение е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка на участъка на територията на областите Перник и Кюстендил, съобщиха от АПИ.

По време на работата поетапно ще се ограничава преминаването в аварийната и изпреварващата лента на магистралата. През следващата седмица – от 9 до 14 септември, ще се променя организацията на движение в посока Радомир и по път I-6 ГКПП Гюешево – Кюстендил – Радомир, от км 0 до 42-и км, поради полагане на маркировка.

Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 18 ч. и поетапно ще се ограничава движението в една лента. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






