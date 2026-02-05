Ремонт по съоръжение на ЕСО може да причини смущения на електрозахранването в общините Белица и Разлог на 09.02.2026 г.

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че на 9февруари 2026 г. ще извърши ремонтни дейности на енергийни съоръжения в своята подстанция в Разлог. Дейностите налагат промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в населени места в общините Белица и Разлог, Благоевградска област.

Поради ремонта на съоръженията, собственост на ЕСО, и промяната в схемата на електрозахранване, на 09февруари 2026 г. за периода от 09:00 ч. до 16:30 ч. са възможни прекъсвания на електрозахранването в гр. Разлог и селата Бачево, Годлево, Горно Драгалище, Добърско, Долно Драгалище и Елешница в община Разлог и гр. Белица и с. Краище, Дагоново, Горно Краищев община Белица, Благоевградска област.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/ .

Корпоративни комуникации

Електрохолд България