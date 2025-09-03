Рено се преобърна по таван на кръстовище в Кюстендил, 19-г. шофьорка не дала предимство

Вчера на кръстовището, образувано от улиците „Х. Димитър“ и „Раковски“ в Кюстендил е възникнало ПТП между л.а „Мини Купър“,управляван от 19-годишна водачка, и л.а. „Рено“, управлявано от 33-годишна водачка. При навлизане в кръговото движение водачката на миникупъра не дава предимство на реното и го удря в задната дясна част. Удареният автомобил се блъска в близкия „остров“ и се обръща по таван. Граждани са помогнали да бъдат изведени от реното водачката и малолетно дете, което е било в детско столче на задната седалка. Няма пострадали при инцидента. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.





