РЕПОРТАЖ НА „СТРУМА”! 50:50 е плащането в евро и левове в хранителните магазини в Благоевград

Търговци се оплакват от спънки в банките при обмяна на стотинки в центове, а граждани от ресто в левове вместо в евро в хипермаркетите

Как върви търговията в хранителните магазини в Благоевград в периода на двойно разплащане в евро и левове през януари? Има ли напрежение и свикват ли потребителите с новата валута? Това провери репортер на „Струма“ в няколко търговски обекта.

Първият бе култовата баничарница „Младите лъвове” на Бакалов в центъра на града. Продавачката обяснява, че половината от клиентите пазаруват с левове, а другите с евро. В закусвалнята имат в наличност и от двете валути и нямат затруднения.

В пропорцията 50 на 50 върви плащането и в централен хранителен магазин. „Няма как за десетина дни да се вкарат в обращение всичките левове. В началото на месеца имаше проблем с осигуряването на новата валута. Като търговци се снабдихме със стартови пакети от банките. Но 10 пакета от 200 лв. е едно нищо – работа за половин ден. Имахме спънки с банките. Искахме да обменим стотинки за центове, които бяхме предварително сортирали, но ни върнаха. Казаха, че трябва да направим заявка два-три дни предварително. Сумата беше 50 лв., а не голяма, примерно 2000 лв., нямаше и опашки. Но успяхме да се справим и сега нямаме проблеми. С получаването на пенсиите и заплатите в евро се вижда, че пазаруването в евро върви нагоре”, разказа търговецът Васил Влахов, който има хранителен магазин.

„Няма напрежение и засега клиентите се разплащат поравно в евро и левове“, казва собственичка на зеленчуков магазин в Благоевград. Тя самата е застанала зад щанда и пита клиентите как предпочитат да платят. „Мога да платя и в левове, и в евро. Ние, пенсионерите, сме богати“, казва клиент, който плаща сметка 65 лв.

Продавачката в денонощния хранителен магазин до НАП също казва, че засега плащането в евро и левове е 50:50 . Ученичка си купува носни кърпички и закуска в левове. В левове плаща за 1 хляб следващата клиентка. Друга жена пазарува пакет домашни курабии, които са на цена 3,50 лв., или 1,79 евро. Тя заплаща с 2 евро, а магазинерката връща ресто от 20 евроцента, без да й мигне окото, сякаш закръглянето с 1 цент е по подразбиране.

Благоевградските търговци на малки хранителни магазини са изненадани, че в големите вериги няма достатъчно евро в наличност и като пазаруваш с евро, ти връщат в левове. „Явно има недостиг. Това е нормално като всяко ново нещо, което не е тествано”, счита Васил Влахов.

За това, че в хипермаркетите им връщат рестото в левове при плащане с евро, сигнализираха и други благоевградчани.

„Пазарувах на обяд с евро в „Кауфланд“. Жената на касата се извини, че няма евро, и ми върна рестото в левове”, каза Валентин Иванов.

В идентична ситуация попаднала и Снежана Попова, която също получила ресто в левове вместо в евро след пазар в следобедните часове. Липсата на достатъчно оборотни средства в евро в големите вериги е, меко казано, странно.

„Връщането на ресто в левове при достатъчна наличност в евро е абсолютно недопустимо от закона“, категоричен е Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото, по време на последния брифинг. Той нарече практиката търговците да връщат рестото в левове, когато имат еврови наличности, „изключително неприятна“ и „самодейности от страна на определени търговци“. В Закона за въвеждане на еврото ясно е посочено, че ресто се връща в евро и единствено при недостатъчна наличност би могло да се върне и в левове.

Санкциите при отказ за връщане на ресто в евро са между 600 лв. и 7000 лв., напомни Александър Колячев, временно изпълняващ длъжността председател на Комисията за защита на потребителите.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА