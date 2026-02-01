Републиканските пътища се обработват от 290 снегорина, почистени и проходими са при зимни условия

В страната се работи активно по поддържането на републиканските пътища с 290 снегопочистващи машини. Всички трасета са почистени и проходими при зимни условия, а ситуацията остава спокойна, информират от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Продължава работата, тъй като метеорологичните прогнози предвиждат увеличение на снеговалежа.

Временно преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета е спряно по проходите Рожен, Превала и Печинско в област Смолян, по пътя Ардино – Кърджали в област Кърджали, през прохода „Предела“ на пътя Симитли – Разлог и по маршрута Юндола – Разлог в Благоевград. Ограничения важат и за пътищата Велинград – Юндола и Белово – Юндола в област Пазарджик.

Движението на камиони над 12 т е ограничено във Троянския проход. За проходите Превала и Пампорово е задължително наличието на вериги.

За повишаване на безопасността, при необходимост могат да бъдат затваряни определени отсечки за обработка с инертни материали. Там, където се налага, поради силен вятър или намалена видимост, трафикът може да бъде временно ограничен до подобряване на условията и почистването на пътищата, посочват от АПИ.

От агенцията призовават шофьорите да използват автомобили, подходящи за зимни условия, да съобразяват скоростта си с метеорологичните обстоятелства и да избягват рискови маневри и изпреварване на снегопочистващата техника. Проблеми с движението, причинени от коли, неподготвени за зимата, затрудняват преминаването на останалите шофьори и работата на снегопочистващите машини.

Всички граждани и транспортни фирми могат да проверяват текущата пътна обстановка и информация за зимното поддържане на републиканската мрежа на сайта на АПИ – www.api.bg, както и на телефорн 0700 130 20 по всяко време. Ситуационен център работи целогодишно 24 часа и обобщава данни за състоянието на републиканските пътища.

За днешния ден е обявен оранжев код за обилен снеговалеж и виелици в почти цялата страна, информират от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). От сутринта от югозапад ще започнат снеговалежи, които до вечерта ще обхванат цялата страна и ще бъдат интензивни. През вечерта и нощта срещу понеделник зимни условия ще се наблюдават и в Североизточна България. Снежна покривка ще достигне до 15-20 см в Южна България и 10-15 см в Северна. Ще вее умерен, а на места силен североизточен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Температурите ще са в диапазона от минус 3° до 2°, а в София между 0° и 1°, информират от НИМХ.