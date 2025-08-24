100 години мина „Пирин“ – Брежани почете миньорската слава

Село Брежани отбеляза вековния юбилей на мина „Пирин“ – символ на труд, достойнство и поминък за поколения жители.

С тържествен водосвет, едноминутно мълчание в памет на загиналите миньори и богата програма, местната общност и гости от цялата страна сведоха глави пред героичния миньорски труд.

Сред присъстващите бяха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, народният представител Стефан Апостолов, представители на местната и националната власт, ветерани-миньори и техните наследници.

Празничната програма, водена от уважаваната Виолета Ставрева, включи танци на малките брежански момичета , изпълнения на певицата Цветелина и оркестър „Живко бенд“ . Площадът в Брежани оживя с дълги хора , които обединиха поколенията.

Мина „Пирин“ може и да не работи вече, но остава завинаги в сърцето на селото – като жива памет за трудолюбието и сплотеността на брежанци.





