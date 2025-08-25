Реставрират огромна делва от римско време, останала столетия в кюстендилско село

Делва от римско време, останала столетия в кюстендилското Долно Уйно, ще бъде транспортирана до Кюстендил за възстановяване, реставриране и евентуално експониране за туристите, каза за БНР кметът на селото Огнян Янев.

Директорът на кюстендилския музей Влентин Дебочички отишъл преди дни на място, за да установи състоянието на униката и организацията по транспортирането му.

Делвата, наричана от местните хора „връчва“, е в махала Корнец на Долно Уйно, в частен, но изоставен имот. По-възрастните хора разказват, че в огромния и тежък съд влизали трима души. Здрав е, но има счупване в отвора, ще се наложи пълна реставрация, обясни кметът на Долно Уйно Огнян Янев

Транспортирането на делвата ще може да се реализира, едва когато се ремонтира единственият път до махалата Корнец. За това от години настоява и пише до общината историкът проф. Иван Илчев, бивш ректор на СУ, закупил къща и имот в паланката.

Преди две години професорът изпрати писмо до общината в Кюстендил, че спира да плаща местните си данъци за имота в Долно Уйно, след като пътят, около 1 километър, е непроходим.





