Рестартираха ремонта на детското отделение в дупнишката общинска болница

Ремонтните дейности в детското отделение на общинската болница в Дупница са възобновени, обявиха от ръководството на лечебното заведение. Фирмата, която беше избрана след проведената по-рано обществена поръчка, има 60 дни, за да извърши заложените в проекта дейности.

Забавянето дойде поради промяна на инвестиционните намерения по време на строителството. Това наложи изчакване на процедурата по одобряване на изготвените инвестиционни проекти.

Стартът на проект „Светулка“ за обновяване на педиатричното отделение в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД беше даден преди няколко месеца след усилена съвместна работа на община Дупница, лечебното заведение и известна фондация, не трябва да бъде изключвано и активното участие на дупничани, които също се включиха в различни благотворителни инициативи по събирането на необходимите средства.

Ремонтните дейности започнаха през септември миналата година и бяха възобновени през първите дни на 2026 г.



Оборудването в педиатрията е отпреди близо 60 години. Именно поради тази причина в края на 2024 година беше изготвен проект „Светулка“, по който работят организации и сдружения в града за набиране на средства. Изчислената сума за ремонта възлиза на 638 000 лева, като от кметството дадоха 100 000 лева. Фондацията още тогава обяви, че ще финансира архитектурния проект, а за оставащата сума се разчиташе на дарители. За набиране на средства на много места в града бяха поставени кутии за дарения. Състояха се и различни инициативи, като на тази на местно заведение, където на 21 февруари беше проведен и благотворителен куиз, средствата от които също бяха дарени за каузата. Оказа се обаче, че събирането на цялата сума не е никак лесна задача и това постави болницата пред угрозата да стигне близо до намаляване капацитета на отделението с 8 места и така детските легла да останат само 10.

Сградата, в която се помещава детското отделение в града, е била казарма, която по-късно е превърната в тогавашната Транспортна болница. Имало е моменти, когато е била е и рехабилитационна болница. Липсват обаче изградени санитарни възли във всяка стая, като има една обща баня и тоалетна. Все пак в отделението има кухня и приемен кабинет, а преди време беше направен и ремонт на стаите със собствени средства. Работещите в отделението бяха категорични, че лечението е на необходимото ниво, но са наясно, че е невъзможно подобна стара база да бъде превърната в напълно функционално заведение, без да бъдат инвестирани немалко пари.

След като започналите наскоро строителни дейности приключат, предстоят и тези по завършването – обзавеждане, оборудване, обособяването на стаите и помещенията. Този проект ще преобрази всички пациентски стаи, приемния кабинет, манипулационните с интензивния сектор, както и всички служебни пощения. Планирано е да бъде създадена нова и по-модерна чакалня, както и специален кът за игра. Ще бъдат изградени още няколко кухненски бокса, оборудвани с хладилник, микровълнова фурна и нова кана за вода. Средства са отделени още за нови завивки, спално бельо и инсталиране на щори на прозорците, както и поставени нощни лампи. Във всяка стая и в къта за игра ще има играчки, а стените ще бъдат изобразени с весели изображения на любимите детски герои от филми и приказки.

Годишно отделението приема около 700 деца от Дупница и околните общини Бобов дол, Сапарева баня, Кочериново, Бобошево и дори Благоевград.

Докато тече ремонтът, детското отделение е ситуирано на първия етаж в сградата на бившата Транспортна болница, където преди години беше пневмофизиатричното отделение, а по-късно там бяха настанявани и пациентите с Ковид-19 по време на пандемията.

Както вече писахме, в началото на септември 2025 година д-р Стефан Николов подписа договора за ремонта на детското отделение с консорциума ДЗЗД „Глав-Архи“ с управител Искра Йосифова, след като процедурата по избор на изпълнител не беше обжалвана от другата фирма, която кандидатства по обявената обществена поръчка. Другият кандидат – „Ник Строй 2000“, беше отстранен заради неуредици в представената документация.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ