Рестарт на делото за конфликт на интереси на експредседателя на ОбС – Благоевград Р. Тасков

В Административен съд – Благоевград започна повторно разглеждане на казуса за конфликт на интереси срещу общинския съветник и експредседател на ОбС – Благоевград Радослав Тасков във връзка с апартамент на съпругата му в центъра на града. Делото е по протест на Окръжна прокуратура, който оспорва решение на КПК от 1 юли 2024 г., според което няма установен конфликт на интереси от страна на Тасков поради липса на частен интерес.

Припомняме, че първоначално делото бе разгледано от съдия Димитър Узунов, който с решение от 29 ноември 2024 г. отмени решението на КПК и го върна за ново разглеждане в комисията. Впоследствие ВАС отмени решението на съдия Узунов и го върна за ново разглеждане. Делото се падна на председателя на АС – Благоевград Стоянка Пишиева-Сахатчиева и вчера бе насрочено първото заседание. Рестартът обаче започна с фалстарт заради невлязло в сила съдебно определение относно частна жалба на Мирослав Иванов. Благоевградчанинът, който сам се разконспирира като автор на анонимния сигнал до КПК срещу Р. Тасков, е обжалвал определение на съдия Пишиева от 29 септември по подновеното дело. Жалбата е оставена без движение с определение на съдията от 7 октомври заради неплатена държавна такса от 20 лв. и даден срок за отстраняване на нередовностите. Това е изпълнено, но на 6 ноември М. Иванов подава заявление, че оттегля жалбата си. На другия ден съдия Пишиева я оставя без разглеждане, но тъй като не е изтекъл 7-дневният срок за оспорване пред ВАС, това е процесуална пречка за даване ход на делото. Това основание изтъкна адвокатът на Р. Тасков – Теодор Тошев, който получи пред залата съдебното определение. Оказа се, че то е получено по електронен път само от КПК, посочи в доклада си съдия Пишиева.

Прокурор Людмила Георгиева поиска да бъде допуснат до разпит като свидетел Мирослав Иванов, тъй като КПК не го е изслушала. Той е подал заявление и в Окръжна прокуратура, че желае да бъде разпитан като свидетел. Юрисконсултката на КПК Георгиева и адвокат Тошев изразиха едно и също становище, че са против допускането да разпит на свидетеля, тъй като не било относимо към предмета на делото. Съдия Пишиева обаче счете искането за основателно и определи, че Мирослав Иванов ще бъде изслушан в следващото заседание, което бе насрочено за 12 декември. Любопитното е, че той беше в съдебната зала заедно с благоевградчанина Идеал Мутишев и така лично чу, че ще има възможност да даде свидетелски показания за първи път след подаване на сигнал на 11 януари 2024 г. до КПК.

Както „Струма“ писа, Мирослав Иванов излезе от „анонимност“ и сам се „освети“ на заседанието на 13 ноември миналата година и поиска да бъде конституиран като заинтересовано лице по делото, което тогава се гледаше от съдия Димитър Узунов. Искането бе отхвърлено като недопустимо и поради липса на нови доказателства съдията даде ход по същество. В пледоарията си прокурор Георгиева изтъкна, че поддържа жалбата срещу решението от 1 юли 2024 г. на КПК, тъй като е незаконосъобразно и в противоречение с административните правила. Тя посочи, че първият сигнал, който бил внесен на 11 януари 2024 г. срещу общинския съветник Р. Тасков, касае жилището на жена му. На 23 май бил внесен допълнителен сигнал с различни доводи, по който КПК не е направила никаква проверка, за което липсват мотиви, и затова решението трябва да се отмени. Юрисконсултката на КПК Георгиева оспори жалбата като неоснователна и каза, че сигналът бил само един. Направи и странно твърдение, че не знаела на коя дата е постъпил сигналът, както и кога е подаден допълнителният сигнал, не знаела и точно коя комисия касае сигнала, но счита протеста на прокуратурата за недоказан. Адвокат Тошев заяви, че оспорва протеста на прокуратурата като недоказан, и поиска да бъде потвърдено решението на КПК за липса на конфликт на интереси по отношение на Тасков, което според него е мотивирано. Последва реплика от прокурора, че по допълнителния сигнал не са разпитани нито авторът на сигнала, нито Тасков и не може да се направи извод има ли конфликт на интереси. „Решението на КПК трябва да се отмени и върне за нова проверка”, пледира прокурорът.

Съдия Димитър Узунов постъпи точно така, като в решението си от 29 ноември 2024 г. посочи, че КПК не е изяснила фактите и обстоятелствата по случая и не е мотивирала акта си, което е съществено процесуално нарушение. В писменото си становище, депозирано от юрисконсултката Георгиева от КПК на 20.11.2024 г., се прави анализ на допълнението към сигнала и се извеждат изводи, че данните в него „не са от естество да допринесат дори информация и каквато да е насока, относима към предмета на производството пред КПК“. Посочва се например, че разговорът на Тасков с подателя на сигнала „незнайно дали, кога, къде и как“ е проведен и че касаел „един приятел“. Изтъква се, че приятелите не попадали в обсега от кръга на лицата по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПК, но тези данни обаче е следвало КПК по съответния ред да провери и установи – кога е проведен разговорът с председателя на ОбС, с кого/кои лица, къде е проведен, по чия инициатива, с каква цел, кой приятел е имала предвид заинтересованата страна и др.

„В конкретния случай не е ясно дали „приятелят“ не е някое физическо и/или юридическо лице, с което председателят на ОбС например се намира в икономически или политически зависимости, които биха породили съмнения в неговата безпристрастност и обективност, или например да е роднина по права линия, или по съребрена линия, до четвърта степен включително, и др. Всъщност КПК едва в съдебната фаза на производството чрез процесуалния си представител в представеното от него писмено становище по същество излага мотиви относно неоснователността на допълнителните данни към оплакването на лицето, подало сигнала на 19.01.2024 г., които обаче не са проверявани. Използваният от органа подход за мотивиране на оспорения акт едва в съдебната фаза на производството обаче е недопустим, тъй като не изпълнява законовото изискване за мотивиране на акта към момента на неговото издаване, поставя на практика в невъзможност адресатът на акта да организира защитата си, и от друга страна – не позволява да бъде упражнен контрол за неговата законосъобразност“, написа в мотивите си съдия Димитър Узунов. Той отмени решението на КПК от 1 юли 2024 г. и върна преписката на председателя на комисията за ново произнасяне, при спазване на дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона, посочени в мотивите на съдебното решение. Последва жалба във ВАС от КПК и Р. Тасков, и съдебният състав, председателстван от Любомир Гайдов, отмени решението на съдия Узунов, тъй като не бил даден отговор по същество има или няма конфликт на интереси, и върна обратно казуса в АС – Благоевград за ново разглеждане.

Както „Струма“ писа, на 11 януари 2024 г. в КПК е постъпил сигнал от благоевградчанина Мирослав Иванов. Той твърди, че председателят на ОбС – Благоевград Р. Тасков и съветниците от групата му са гласували против искането за изменение на плана за застрояване на неговия парцел, като се повиши коефициентът на интензивност на застрояването от 3,16 на 4,19 и се вдигане плътността на застрояването от 74,30 на 98%, като единствената им цел била да не бъде засенчена кооперацията на ул. „Петко Д. Петков“ №18, където е апартаментът от 89 кв.м на Албена Таскова, който закупила на 22 февруари 2018 г.

На изслушването си пред КПК на 10 юни 2024 г. Р. Тасков обяснил, че е гласувал „против“ не заради съпругата си, а в защита на обществения интерес, защото исканото разширение на параметрите на съседната сграда ще е за сметка на зелените площи до площада. На 18 юни Р. Тасков е изпратил писмо с отрицателно становище на ПК „Устройство на територията, комунално-битово обслужване, екология и транспорт“ от заседание, проведено на 18.05.2023 г. Комисията не е приела предложение № 60-00-198/18.04.2023 г. от кмета на Благоевград. Становището е разгледано от ОбС – Благоевград на заседание, проведено на 31.05.2023 г., като точка 43 от дневния ред и предложението на кмета не е прието. След преценка на събраните доказателства от КПК стигат до извода, че „в конкретния случай не би могло да се обоснове наличие на каквато и да е възможност или дори вероятност осъщественото от Р. Тасков гласуване във връзка с приемането на решение ОбС – Благоевград да водят до облага за самия него или за свързаното с него лице – съпругата му Албена. Липсата на възможна облага в конкретния случай категорично води и до липса на частен интерес, а оттук и до липса на конфликт на интереси“.

На 1 юли КПК излиза с решение, че не е установен конфликт на интереси по отношение на председателя на ОбС – Благоевград Радослав Тасков. Според Окръжна прокуратура – Благоевград обаче КПК не е взела предвид приложения от Иванов запис от негов разговор с Радослав Тасков в кабинета му, където председателят му предлага негови близки да купят парцела на Иванов, за да вдигнат върху него сграда, достойна за центъра на Благоевград. Радослав Тасков отрича да е имало такъв разговор, което коментира и на пресконференция. Записът обаче е предоставен и на държавното обвинение и точно тази флашка беше в основата на протеста на прокуратурата, а неизследването на въпросния запис бе отчетено като съществено процесуално нарушение и от съдия Узунов, който отмени акта на КПК. Флашката обаче не е годно веществено доказателство и няма как да се ползва по делото, отбеляза вчера прокурор Людмила Георгиева. Заради това поиска да бъде изслушан като свидетел Мирослав Иванов, с оглед изпълнението на указанията на върховните съдии за изясняване на основния въпрос – има или няма конфликт на интереси от страна на бившия шеф на ОбС – Благоевград.

Както „Струма“ писа, държавното обвинение оспори с протест в съда решението на КПК от 1 юли 2024 г., с което не беше установен конфликт на интереси по отношение на Тасков за това, че като общински съветник и председател на ОбС – Благоевград гласувал срещу разширяване на сграда в центъра на града, която е съседна на кооперацията, в която апартамент има съпругата му Албена. И двата имота са до централния градски площад „Георги Измирлиев“, срещу сградата на общината. Мирослав Иванов води над 30 г. битка да строи в наследения бащин имот, който се намира в съседство.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА