Рестарт след празниците: Как да се върнем във форма без крайности и вина

Празниците отминаха, но за много хора връщането към нормалния ритъм се оказва по-трудно от очакваното. След обилните трапези, виното и баницата, често се появява чувството за вина и желанието за крайни диети. Фитнес експертите Биляна Йотовска и Сами Хосни разказват пред Нова как да направим първите крачки към здравето разумно и устойчиво.

►Калорийната бомба и първите стъпки

Според Биляна Йотовска прекаляването с храна по празниците е нормално, но основният проблем идва от неправилното смесване. „Проблемът е, че се смесват прекалено много храни – мазнини с въглехидрати най-вече. Когато към това добавим и алкохол, се получава истинска калорийна бомба“, обяснява тя. Първото решение е рестарт на организма чрез спортна активност. Йотовска подчертава, че движението трябва да бъде интегрирано в ежедневието на работещите хора и родителите така, че да не пречи на останалите дейности. Само тогава то може да се превърне в начин на живот. „Ходенето не го считайте за спортна активност. То е бонус към всичко останало“, допълва тя.

►Скритите калории в алкохола

Темата за алкохола също е ключова след празниците. Много хора вярват, че чаша вино е съвместима с диетата им, но Биляна напомня, че виното съдържа много фруктоза, която е вид захар. Нейният личен избор при повод е твърд алкохол като уиски или водка, комбиниран с фреш от лимон или грейпфрут. „Грейпфрутът съдържа синаферин – съставка, която балансира метаболизма и помага за горенето на мазнини. Ликьорите и вермутите са много по-вредни заради високото съдържание на захар“, пояснява експертът.

►Устойчивост вместо бързи резултати

Сами Хосни съветва да не се опитваме да променим всичко наведнъж още в началото на януари. Голямата мотивация често води до грешки като рязко спиране на храната или прекалено интензивни тренировки, които са твърде далеч от досегашния ни начин на живот.

„Трябва да започнем да променяме нещата малко по-малко, като интегрираме малки здравословни навици. Едно-две преяждания не са направили големи щети. Важно е да стъпим в новата година спокойно и плавно“, казва Сами. Неговият най-важен съвет за годината е свързан с поставянето на цели: „Нека целта ви не бъде постигането на определен резултат, а повтаряемостта на действията. Фокусирайте се върху интегрирането на здравословни навици в ежедневието – това ще промени живота ви в дългосрочен план“.

В крайна сметка инвестицията в здравето остава най-ценна. Когато сме здрави, можем да се грижим за семействата си и да бъдем продуктивни, затова балансът и устойчивостта са по-важни от временните крайности.