РЕСТАРТ! След тотален фалит Ж. Томов-Фашиста възкръсна от пепелта, заделя от недостроения си хотел в с. Дрангово 2,7 дка „за парк и улица с паркинг“

Някогашният кредитен милионер Живко Томов-Фашиста, който преди десетина години фалира тотално и банките му прибраха всички имоти в Петрич и Мелник, възкръсна от пепелта.

Фермата му „Омега Комерс“ ЕООД, регистрирана през 2009 г. с уставен капитал от 5000 лв., която според Търговския регистър е с прекратена търговска дейност през 2015 г., уведоми РИОСВ за движение по инвестиционните му идеи за имот в местността Тумбите на петричкото с. Дрангово.

Томов има проект за изменение на застроителното решение, като от парцела с предназначение за „ресторант и хотелска част“ се отцепи и УПИ „за парк и улица с паркинг“. Така за хотел и ресторант ще се ползват 6442 кв.м, паркът ще е 1546 кв.м, а за улицата с паркинг и паметник остават 1110 кв.м.

РИОСВ прие новия проект като уведомление по чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, и увери инвеститора, че няма нужда да се провежда процедура по оценка за съвместимост.

Въпросното строително разрешение е от богаташките времена на Фашиста, и по-точно 1995 г. След разделяне на имотите съществуващата сграда – недостроен хотел на 3 етажа с басейн пред него, се предвижда да бъде запазена и реконструирана, като се запази нейното предназначение. През 2012 г. имотът, в който по-рано беше и легендарният ресторант „Тумбите“, бе обявен за публична продан срещу 980 000 лв. Купувач нямаше, заради което се обяви втори търг с намалена с 200 хил. лв. цена, но и тогава остана непродаден. Въпросният имот бе обезпечение за един от многото банкови кредити на бившия милионер.

През годините частен съдебен изпълнител продаде и други култови движими и недвижими имоти на Фашиста – комплекс „Макензен”, джип „Гранд Чероки”, хотел в Мелник – бивша собственост на „Балкантурист“, и др. Въпреки продажбата на мелнишкия хотел той още живее там и рядко се появява в Петрич, където има къща. Има и вила в Сандански.

В годините преди 1989 г. известният петричанин е работил като шеф на капиталното строителство в завода за мебели „Явор” в Петрич, откъдето идва и меракът му след 10 ноември да се захване със строителство. Докато е още на държавна служба обаче, го хванали с 50 лв. подкуп и го осъдили на 1 г. затвор. Имал и присъда за катастрофа – бутнал с колата си възрастна жена, която починала след няколко месеца.

След 1989 г. построи бетонов център, започна търговия с цимент с Гърция, после се ориентира към внос на цистерните с гориво, тирове с алкохол. Фашиста купи стопански сгради и терени в покрайнините на Петрич, построи мебелна фабрика, за 1 г. дори издаваше вестник „Запад“.

Сега от някогашните му милиони няма и спомен, а физически и юридически лица отдавна са се отчаяли, че ще си приберат някога от него парите. Финансовият крах се отрази и на семейното му положение – още през 90-те години на миналия век съпругата и двамата му синове се преместиха в София.

ВАНЯ СИМЕОНОВА






