Ретрограден Уран – какво чака зодиите?

Уран вече е ретрограден! Планетата започна ретроградното си движение на 6-и септември и то ще продължи 5 месеца – до 4-и февруари 2026 г. Това събитие иска от нас да израснем като личности и общество. Така че – ще има леки сътресения, раздели и промени. Ще помислим върху това как изразяваме себе си. До 7-и ноември Уран е ретрограден в Близнаци, а след това – в Телец. Ето какво да очаква всяка зодия, според американския „Cosmopolitan“.

Овен

Оплакват се как всички около тях клюкарстват, а всъщност те инициират това – клюките и интригите. Последиците от клюките, които Овните помогнаха да бъдат разпространени, са болезнени. Да видят как това се отразява на реалния живот разбива сърцето им. Трябва да спрат да причиняват щети, да мамят и да поемат отговорност. Така ще спечелят уважение и прошка.

Телец

Да бъдат възрастни хора е трудно. Но веднъж щом се научат да си осигуряват финансова стабилност и да спестяват за черни дни, ще им стане по-лесно. Трябва да знаят, че няма да могат да променят ситуацията за една нощ, ще им трябва повече време да разберат колко важни са предпазливостта и това да не харчат много.

Близнаци

Всеки си има своите тайни, но се оказва, че Близнаците крият страшно много неща от дълго време. Сега малко по малко започват да споделят тези тайни с компанията и семейството си, за да им падне товар от плещите. Но истината може да е шокираща за близките им.

Рак

Стават промени в социалния им кръг и Раците се чувстват така, сякаш приятелите ги изоставят. Ще мислят, че това е така, защото приятелите им са много заети и с доста отговорности. Но пак ще изпаднат в паника и ще реагират емоционално. Да запомнят, че никоя криза не продължава вечно. Сълзите ще изчезнат, когато приятелите отново се появят край тях.

Лъв

Увеличението на заплатата, което опитваха да постигнат, може да не е толкова високо, колкото се надяваха. Преди да се скарат с шефа, да опитат да проведат деликатен разговор – не стресов. Така ще има положителни и весели вибрации. Шефът ще опита да разбере техния начин на мислене, ако разговорите са лишени от драма.

Дева

Струва им се, че кариерата им е нестабилна, но не е така. Обхватът на работата им се увеличава, така че Девите трябва трябва да са на разположение, внимателни и да осъзнаят какво се задава. Тези зодии трябва да интегрират технологичния напредък в плановете си, защото изобретателността сега ще им помогне. Така ще се радват на професионален прогрес.

Везни

Трудно е да гледат какво притежават другите и да се чудят дали някога и те ще имат толкова неща. Но Везните трябва да знаят, че са богати по много начини. Имат фантастична работа и много хора, които ги подкрепят. На кого му пука, че някой има по-скъпи чанти? Везните имат по-важни неща, за които дугите мечтаят. Невинаги всичко е толкова бляскаво, колкото изглежда.

Скорпион

Любовта е разкошно нещо, но точно сега е чувствителна тема за тях. При тях нещата са турбулентни – ту горещи, ту студени, ту приключват с връзката, ту пак я подновяват. Нека приемат, че сега има хаос и непостоянство в любовния им живот, но и да се наслаждават на приключението – поне е вълнуващо. Да се пуснат по течението и да грабят от щастието, преди да правят крайна преценка.

Стрелец

Игричките и флиртът са ободряващи, освежаващи и въодушевяващи в началото на връзката. Но с времето осъзнават колко важни са истинските неща, стабилността и сигурността. Проблемът е, че партньорът им продължава да играе игрички, въпреки че Стрелците с приключили с това. Нека поставят граници и да покажат, че това поведение е неприемливо. Имат силата да променят нещата.

Козирог

Организацията е елементът от живота, който им липсва. Да се уверят, че са записали всичко в графика си, да следят календара си – за да не изпуснат важни срещи и вечеря с клиенти. Но и да обърнат внимание на това колко са заети и колко неща вършат на ден. Трябва да си почиват, за да останат красиви и в добро състояние.

Водолей

Креативността идва и си отива. Нека не използват това като оправдание да бъдат мързеливи. Да намерят други сфери, шансове и инструменти, които им позволяват да изразят себе си чрез артистични средства. Това не е време да стоят на страничните линии или на скамейките, или да се оплакват. По един или друг начин трябва да сбъднат мечтите си.

Риби

Ще се появят непредвидени проблеми в дома и ще трябва веднага някои неща да бъдат поправени. Ремонтът на жилището е много важен, но разходите са доста високи. Да предприемат само най-необходимите стъпки за ремонт. Да не позволяват някой да ги убеди, че трябва да се отдадат на повече обновления и ремонти, които не са толкова нужни, а са страшно скъпи.





