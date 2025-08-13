РЕТРОКЛАСИКА! 52 г. от историческата първа победа на „Пирин“ в „А“ група

На 12 август се навършиха 52 г. от историческата първа победа на „Пирин“ в тогавашната „А“ група. Това се случи във втория кръг на сезон 1973/1974, когато орлетата печелят с 2:1 срещу „Славия“ с неистовата подкрепа на близо 20 000 свои привърженици на стадион „Христо Ботев“, прекръстен от легендата Борис Николов-Заека на „Врящото гърне“. Има зрители накацали по околните дървета, а очевидци разказват за комичния инцидент, при който препълненият дървен сектор откъм Владишкото се разклаща и част от публиката се втурва към терена да се спасява от евентуално разпадане на конструкцията. Това предизвиква паника сред футболистите на гостите и съдийската бригада, които мислят, че феновете тръгват на саморазправа с тях и с недоумение питат: „А бе, нали водите в резултата?“ Неразборията бързо е изгладена и двубоят продължава, за да хвърли с победния край в еуфория футболен Благоевград. След нулевото първо полувреме идва ред на драмата. Пет минути след подновяването на играта за втората част Б. Николов пронизва мрежата на белите след асистенция на Костадин Цветков. В 78-та мин. Христо Бакалов-Бакалчето удвоява аванса на домакините, преди столичани да върнат едно попадение в 82-та мин. чрез Георги Й. Георгиев.

Тогавашният официоз „Народен спорт“ не обелва нито дума за комичния инцидент /снимките са от архива на М. Кехайов-Сукси/

СЪСТАВИ И ГОЛМАЙСТОРИ

1:0 Борис Николов (50), 2:0 Христо Бакалов (78-д.), 2:1 Георги Й. Георгиев (82)

Стадион: „Христо Ботев“ – 20 000 зрители

„ПИРИН“ (БЛАГОЕВГРАД): Христо Христов, Добри Драгомиров, Николай Радлев, Христо Бакалов, Васил Стоилков, Ангел Драганчев, Александър Кюркчиев, Костадин Цветков, Борис Николов, Методи Стоянов, Йордан Попмихайлов.

„СЛАВИЯ“: Петър Цолов, Иван Чакъров, Александър Шаламанов, Виктор Йонов, Николай Кръстев-Щулц, Любен Тасев (35-Костас Исакидис), Георги Й.Георгиев, Ваньо Костов (65-Георги В. Георгиев), Божидар Григоров, Андрей Желязков, Здравко Димов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





