Ретроспекция: Мисията на един учител от Якоруда, който знае защо му намигат звездите

Спомени, спомени…

Беше септември, първите му дни, 1958 г., бях в казармата. Полкът, в който служех, прекара едно много тежко занятие. Повече от 20 дни бяхме до турската граница. Върнахме се в Пловдив и дежурният офицер ми каза да отида веднага в щаба. Прие ме началникът по строевата част и ми подаде един лист. Прочетох го, беше заповед за назначаването ми като учител в Якоруда. Майорът ми рече да издам всичко, което беше от казармата. Аз бях сержант и помощник взводен.

Отидох при моите войници, след като сдадох всичко. Те ме прегърнаха, грабнаха ме на ръце и ме изнесоха до изхода на казармата. Дежурният офицер беше изненадан и дори възхитен:

„Брей, брей, и това да видя – войниците да носят сержанта си на ръце”.

Тръгнах за Якоруда и във влака мислех за училището, в което бях учил, и по-важното – бях свързан с него, с моята майка, която, след като остава вдовица с две малки деца, е поканена да стане готвачка в трапезарията за бедни деца в училището. Тя приема и работи там с удоволствие през зимата за учениците, а през лятото в детската градина, която също е в училището. Там много се сближава с детската учителка Дочето, която е била от Лом. Даже идваше и у дома. Каква й е съдбата по-нататък, не знам. Имало е добри хора в Якоруда, казвал съм го и друг път. Преценили са, че майка ми има нужда от помощ, и са го направили.

На другия ден се явих при директора на училището. Беше Стефан Чорбаджийски. По-късно разбрах, че и той е съвсем нов. За него ще стане дума по-нататък. Директорът ми каза, че класът, който аз ще водя, е разпръснат в три други паралелки, защото закъснях за началото на учебната година.

„Ела утре сутринта и аз ще те представя на учениците ти”, заяви Чорбаджийски.

На другата сутрин бях малко притеснен, Чорбаджийски ме отведе при моя клас – 3 „г”. Докато директорът говореше на класа, аз седях най-отзад. Той ми направи знак да отида до него и каза:

„Ето го новия ви учител, уважавайте го и той ще се грижи за вас”.

Бях много почернял от занятието, а и без това съм си мургав, та децата ме гледаха с любопитство.

Ето какво пише един от моите мили ученици 12 години по-късно в писмо до мен за тази първа среща с тях:

„Твоята необикновена мургавост (много е внимателен, миличкият, сигурно са помислили нещо друго) ни накара с Митко Бомбата да се засмеем, прикривайки се с ръце”.

Огледах класа и веднага разбрах че има много голяма група деца от сиропиталището – бяха 15, а класът беше 38 човека, много голям клас. Три редици чинове, пълни от първия до последния. И сега са пред очите ми… Даже на някои от тях помня номерата в дневника. Както казва този моя ученик в писмото си: „Така бързо ни овладя с твоето умение да разказваш, да участваме активно в разговорите, обсъждахме даже интересни филми, които сме гледали”.

Реших да вдигна един ученик, за да прочете нещо от учебника, погледнах в дневника и казах: „Да излезе на дъската Емил Манов”. Той тръгна и чух шепот – „Немия, Немия”. Той прочете трудничко това, което го помолих. Казах му: „Пиша ти четворка”. Отново шепот: „Ей, скъпчия, бе!”.

В междучасието повиках този, който най-силно казваше „Немия”. „Защо наричате момчето Немия?”. И този, който изпитах, и другият, когото питах сега, бяха от дома за сираци. Илия ми каза, че той една година не е говорил въобще. Изненадах се много, реших да отида да се запозная с тяхната възпитателка горе, в общежитието. Прецених, че е правилно да имам връзка с жената, която беше тяхна възпитателка – Любка Хаджиянчева.

Тя потвърди, че той наистина не е говорил много дълго време: „Баща му го доведе, остави документите и си замина, цяла година не дойде да го види”.

Детето преживяло голям стрес. Любка го завела на лекар, за да проверят дали не е ням. Лекарят го прегледал и установил, че детето чува добре, но е преживяло стрес. „Ще се оправи, оставете го”, казал лекарят. Но една година останал в същия клас.

Завършил съм педагогическото училище в Благоевград, което подготвяше начални учители. Учехме много сериозно, но едно е училището, а практиката е второто, не по-малко важно училище.

Отнасях се много сериозно към възпитаниците си и се радвах, че болшинството от тях също се стараеха да са добри ученици. Съветвах се с другите три колежки, учителки на 3 „а“, 3 „б“ и 3 „в“ клас. Лидия Кузмева водеше 3 „а“ клас и винаги беше готова да ми помогне, когато я питах за нещо. Тя беше и партиен секретар на училищната партийна организация. Профпредседател беше Борис Дринцолов. Той имаше кют като се захфане с нещо, да го направи най-важно. Имаше определена тежест той в училището и един път дори и аз щях да пострадам от неговата принципност.

Избързвам малко напред, на един Байрам, тогава нямаше ож-беж, учеше се на Байрам. Някой почука на прозореца на класната ми стая, показах се, беше доста непослушен мой ученик – Фаик Саймин. Подаде ми кутия локум и каза: „Учителю, това е за Байрам”. Шибна украсения кон и на галоп напусна двора. Махнах му с пръст и извиках: „Ще имаш неизвинени отсъствия, Фаик”. Но не ги нанесох в дневника.

Борис – профпредседателят, се заяде с мене на един съвет.

В училището имаше голяма група млади учители, може би 10-12 човека – Ангел Рабанов, Георги Станоев, Грозда, неговата съпруга, Бината Шанков, Запрян Марков, Муса Шарански (от него е химнът на училището, а музиката е от Васо Диригента), Маргарита Банбова, Юлето Вацкова, Стефка Хаджипетрова, Лиляна Лулева и др. Избраха ме за секретар на комсомолското дружество в училището, заместих Васо Диригента, който беше вече на 30 години, не беше вече за комсомола, но си остана свързан с нас, младите. Живеехме много дружно. Често се събирахме в стаята горе в новото крило, където наблизо живееше Диригента. Особено близък бях със Запрян и Мусата Шарански, с които останах приятел до края на живота им.

Един ден директорът Чорбаджийски ме спря и ми каза след часовете да отида за малко при него. Отидох в кабинета му и той ми заяви, че много разчита на нас, младите учители:

„Вярвам, че вие ще ме подкрепите в идеите ми да променя обстановката в училището. Сигурно и ти виждаш, че училището не е в добро състояние. Дъските намазани с подово масло, нито хигиенично, нито здравословно. Цоклите олющени, въобще искам много неща да променя, в това число и ужасната тоалетна”.

Казах му, че ще има подкрепа на младите. Сигурен съм! Още в събота измихме подовете на класните стаи. Търкахме здраво. Помагаха ни и по-големите ученици. Като изсъхнаха дъските, намазахме ги с блажна боя. Сега вече чистотата на класните стаи се поддържаше по-лесно. Пак ние измазахме цоклите със свежа боя, резеда, а не както бяха, тъмнокафяви, олющени, почистихме тавана на училището, въобще директорът Чорбаджийски се оказа страхотен стопанин на училището. Той започна озеленяване на двора, заради което аз и Запрян ходихме за фиданки от брезички и елички. До този момент дворът приличаше на място за говеда – прашен, кален… Чорбаджийски се пребори и с черквата, която беше заела значителна част от двора на училището. Премести се и вратата на черковния двор встрани от училището. Дотогава през двора на училището минаваха сватби, кръщенета и погребения. Как са се разбрали с поп Георги, не знам, но дъщерите на попа бяха две много добри учителки. Може би и това е помогнало. В задния двор на училището също имаше проблем. Семейство Цанови също бяха заели част от двора на училището. Там беше и къщата на Боян Минков Хаджипетров, която стана Дом на музиката.

Въобще, както вече казах, стопанин от класа беше Стефан. Та той беше главният двигател на строителството на лагер за учениците горе, на Трещеник. В него почиваха не само деца от Якоруда, но и деца от други общини. Въобще свалям му шапка за това, което направи. Останахме приятели до края на живота му и той за мене винаги си беше директорът Чорбаджийски.

С учебната работа се занимаваше най-вече неговата заместничка – Елена Седлоева. Тя беше много внимателна, но и взискателна. Тогава имаше практика да се посещават часове на учители, след което следваше тъй нареченият конферентен разговор. Дойде веднъж при мен, стоя два часа в класната стая и след това направихме конферентния разговор. Спомням си, че доста се притесних от думите й. Тя ми каза:

„Виж какво, прегледах домашните на децата, видях твоите забележки. Извинявай, но пишеш много грозно. Трябва да поработиш над почерка си, освен това на 2-3 места имаш граматическа грешка в някои думи, купи си правописен речник и като се съмняваш в нещо, ще го намериш там как трябва да бъде”.

Въобще много сериозна учителка, за нея даже имаше късометражен филм за работата й в първите години като учителка в една от бабешките махали. Вероятно този филм се пази някъде, добре е да го има в училището. Сега има лесни начини да се презапише един филм.

В училището, мисля аз, тогава бяха бляскави години, не го казвам пресилено. Бяхме голяма група учители, защото то беше едно от най-големите училища в околията и в окръга по-късно – над 1150 ученици. От учителите най-долу бяхме ние, младите, следваха една група основно учителки, които бяха завършили двегодишни специализирани курсове или от Института за учители в Дупница. Третата група бяха най-старите учители. За съжаление нямахме традицията по някакъв повод да си направим снимка.

Веднъж, вече работех в Благоевград, ме спря Тодор Чимев, който беше създател и директор на Математическата гимназия. Той ми каза:

„Какви са тия деца от Якоруда, бе? Готов съм да приема всички, които дойдат от това училище. Много подготвени, много възпитани деца”.

Времето летеше. Дойде денят, в който трябваше да се разделя с моите ученици. Не е пресилена дума, обичах ги много и те ме обичаха. Когато им казах, че се разделяме, защото преминават в прогимназията, целият клас плачеше. И аз щях да се изложа, очите ми бяха мокри.

„Избършете си очите – казах – и да излезем да направим една снимка за спомен”.

Снимахме сме на стълбите на училището. И сега я поглеждам тая снимка с обич, но и с тъга. Мнозина от моите ученици не са вече между живите. Пръв си отиде Дракелов. Обърнал се тракторът, с който работил, и го смазал. Почина Анчето, която имаше порок на сърцето. Отиде си Арапов, отиде си Алинката Сапунджиев, Ваньо Марин, Кольо Гълъбов, Тошко Манчев и много други. Наскоро си отиде и Елена Бучкова, сестрата на Анчето. Тя беше преснимала снимката на нашия клас, беше я направила по-голяма и търсеше съучениците си да им я подари. Явно не само аз съм я гледал с интерес и обич.

Напуснах Якоруда отдавна. Когато тръгвах за София, десет деца от моя клас избягаха от час и дойдоха да ме изпратят на гарата. Снимахме се там и ги помолих да се върнат веднага в училище, но те отказаха. Влакът (мотрисата тогава) позакъсня и аз пак ги помолих да се върнат бързо в училище, но те останаха. Качих се на влака, свалих прозореца и дълго дълго си махахме с ръце. Трогнаха ме, миличките. Всички бяха от дома за сираци, плюс Ваньо Марин.

Всъщност аз като учител имах два класа. Единият беше долу в училището, а другият – в общежитието горе. Ходех редовно там. Сядахме, разказвах им разни неща, книги, случки. Чакаха ме винаги с нетърпение. Купих им фотоапарат „Смена 8“. Ходех с флоберката и учех момчетата да стрелят по гората, играехме тенис, народна топка и какво ли не.

Веднъж, много по-късно вече, разхождайки се по главната улица, видях моя приятел Ваньо Богданов, с когото като деца бяхме съученици. Той беше седнал на едно ниско столче до портата и ми направи знак с ръка. Харесвах много чувството му за хумор. Понякога ме е разсмивал до сълзи, но сега не беше в настроение, беше вече болен. Той ми каза:

„Наборе, снарядите вече падат гъсто в нашите редици и много окопи вече са празни. Напиши бе, човек, бива те за това, ще го прочета с удоволствие.

„Ваньо, за случая в Бунцево ли имаш предвид?”

„Не бе, не бе! Разкажи с какво беше завладял децата горе, в дома за сираци, та бяха готови да умрат за тебе!”.

„Ваньо, давах им обич, миличък. От това имаха най-голяма нужда и те ми отвръщаха с голяма обич. Това е”.

Ваньо беше възпитател в този дом. За съжаление му обещах да направя това – да напиша горе за моите мили срещи с тези деца, и не го направих. А неговият окоп вече също е празен.

Отдавна не съм в Якоруда, 50 години съм вече в Благоевград, но си оставам свързан с родното ми място. Издадох 2-3 рекламни книжки за Якоруда, преиздадох книгата „Якоруда“ на якорудския писател Никифор Попфилипов. В нея има един момент, свързан с училището на Якоруда, и то трогателен момент:

През 1903 г. новият каймаканин на Разлог Тексин Бей идва да види Якоруда. Посещава училището, впечатлен е много от работата на учителите, но вижда, че училището е много старо. Събира първенците на Якоруда и им казва, че от първото земетресение това училище ще падне. Вади 5 златни турски лири, 3 – казва той – от валията от Неврокоп и две от мене лично. Съберете и вие пари, а който няма – материали, работа, и направете ново училище за тези деца.

За една година е построено ново училище, а по чудо в 1904 година става силно земетресение и старото училище наистина рухва. Наистина този каймаканин спасява 120 якорудски ученици. Добре е писмата, които си разменят тогавашният директор на училището Ангел Седлоев (Ефендията) и Тексин Бей, да бъдат поставени на видно място в музея на училището, ако някога има такъв.

Казах вече, че обичам да се разхождам и да виждам новите неща в Якоруда. Веднъж при една такава разходка, беше привечер, ме спря една възрастна жена и възкликна:

„Учителю, учителю, как съм искала да те видя отново, а ти пък да минеш тука, пред нас!”.

„Извинявай – казах аз – животът ни промени много, остарях аз, вие бяхте деца, а сега сте възрастни. Кажи ми коя беше ти, така не мога да те позная”.

„Аз съм Вайденцето, учителю, така ми викаше ти! Пожелавам ти хиляда години живот”.

„Вайде, не ме наказвай така. Моля ти се!”.

„Оти, нещо лошо ли рекох, учителю?”.

„Не, Вайденце. От все сърце каза нещо, което ме трогна, но виждаш ли там? Посочих й вечерницата, която беше вече изгряла. Скоро небето ще е цялото в звезди. Някои вярват, че там са всички, които ние сме обичали и те са ни обичали. Трепкат и ни гледат оттам.

Няма да е редно всички, които съм обичал и са ме обичали, да са вече там, а аз да съм си още тука. Нека да бъде така, както Бог, Аллах или съдбата е решила”.

Подадохме си ръце и дълго се гледахме в очите.

Прочетох написаното дотук и реших, че трябва да допълня малко някои неща.

Първо нещо лично. Майка ми почина, когато бях на по-малко от 8 години, и останахме с брат ми кръгли сираци. Прекарах повече от 9 години в сиропиталище в Якоруда и Благоевград. Има обаче нещо, което държа да го кажа – беше един пример за доброта, която цял живот съм запазил в себе си. Чичо ми Никола Роснев и жена му Мария след смъртта на майка ми ме прегърнаха и казаха: „Не бойте се, не бойте се! Оставате при нас. Каквото има за нас, това ще е и за вас“.

Чичо ми и стринка ми имаха син, Боян, няколко месеца по-малък от мен, но бяхме като братя, като близнаци. Седем години стояхме на един чин и никой не ни раздели. Боян от всички нас, Росневи, отиде най-далече в науката – член-кореспондент на БАН, номиниран за академик, и само неочакваната му смърт попречи да стане академик.

Казах по-напред, че в училището имаше голяма група млади учители. Много от тях точно тогава скъсаха с ергенлъка и моминството и създадоха свои семейства. Ожени се даже и директорът Чорбаджийски за учителката Люба Месьова.

Що се отнася до мен, аз в ергенлъка бях голям смотаняк. Първата си истинска любов преживях едва на 25 години, и както нерядко се случва, тя завърши като първа любов, отиде си момичето, в което бях влюбен, далече от България и там си намери своята половинка, останахме обаче приятели за цял живот.

Ожених се на 33 години за Виктория от Благоевград. Привлече ме нейната необикновена красота, а вече като семейни – грижата й за децата, пък и за мене. Живяхме заедно почти 40 години, отгледахме двама синове. Тя работеше в Югозападния университет – 18 години като секретарка на ректора и 20 години инспектор в Правния факултет. За съжаление болестта я покоси млада – на 62 години. И сега тъгувам за нея.

Като учители по това време получавахме много ниски, срамно ниски заплати. Ако нещо се промени в демокрацията в положителна посока, това е отношението към учителския труд, заплащането му, което сега е доста добро.

Накрая искам да дам един съвет, или по-точно – едно предложение. Имам чувството, че населението на Якоруда е изгубило в голяма степен общественото си чувство. Всичко, което някога е постигнато, е и с участието на самото население – водопровод, електрификация, канализация, пътища, улици, читалище, училище. Във всяко нещо участваха населението и учениците. Сега не е така. Трябва да се възпитава общественото чувство и общата грижа за решаване на нещата. Може би един или два пъти учителският съвет да обсъжда как да вдъхновяваме учениците с чувството, че нещата зависят и от нас. Поканете на срещата и ръководството на общината. И те са се откъснали от хората и трябва да чуят забележките към тях.

Натрупах вече много години, скоро сигурно ще бъда, както казах на Вайдето, една малка звездичка там, горе. Такъв е животът, какво да се прави.

На сегашните учители и на ръководството на училището пожелавам от сърце здраве и успех. Обичайте учителската професия, обичайте и децата, които учите. Нека да ви вдъхновява винаги светлият пример и историята на училището!

АНГЕЛ РОСНЕВ,