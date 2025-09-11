Реферите от Пиринско останаха без наряди в професионалния футбол

Реферите от Пиринско се оказаха без ангажименти в професионалния футбол за 8-мия кръг в Първа и Втора лига. Нито един от тях не получи възможност да ръководи мач или да помага с байрака по тъчлинията. Работа все пак ще има за Мурад Адем от Дъбница, ала той е част от софийската съдийска комисия. Роденият в гоцеделчевското село арбитър е 4-ти рефер на мача между „Хебър“ и ЦСКА II от втория ешелон. На обичайна заетост продължава да се радва столичният представител на футболната Темида с петрички корени Станимир Тренчев. Шефовете на СК към БФС го поставиха за отговорник за ВАР на неделния сблъсък „Локомотив“ (Сф)-“Левски“, а ден по-късно ще бъде и 4-ти съдия на завързания двубоя ЦСКА 1948-“Славия“ в с. Бистрица. Синът на бившия футболист на „Беласица“ Лозан Тренчев-Льони няма да скучае и в събота, когато трябва да свири на „Балкан“ и новака „Костинброд“ в Ботевград, където 4-ти съдия е петричанинът Александър Вангелов. М. Адем също е сред ръководещите в 7-ия кръг на Югозападната Трета лига. Той поема напеченото домакинство на „Пирин“ (Рз) с дубъла на „Славия“, там 4-ти арбитър е Иван Донев от областния център на Пиринска Македония. Благоевградчанинът Благой Манов пък ще раздава правосъдие на ЦСКА III-”Оборище” и ще разчита покрай страничните линии на опитните си съграждани Костадин Тановчев и Йордан Гошев. Петричките братя Любослав Танев и Благовест Танев са съответно втори помощник и 4-ти съдия на любопитната схватка между закъсалия „Пирин“ (ГД) и „Септември“ (Сим), чийто дежурен делегат е кюстендилецът Сашко Деянов. Итересни наблюдатели на БФС има на още два мача от този кръг. Доскорошният председател на Областния съвет на БФС -Благоевград Александър Кабзималски е пратен на стадион „Свети Петър“ да следи за организацията на срещата „Банско“-“Сливнишки герой“, а бившият нападател на „Марек“ Борис Кръстев ще прави същото в Сапарева баня на сблъсъка между новака „Германея“, в чиито редици премина част от треньорската му кариера, и „Кюстендил“.

