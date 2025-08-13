Рефер от Сливен придружава скандалджиите от „Локо“ в Благоевград, еделвайсите от Сандански играят в Разград по свирката на съдия, сътворил голям гаф

Рефер от Сливен придружава скандалджиите от „Локомотив“ /ГО/ в гостуването им на орлетата тази събота. Двата града отстоят на стотина километра един от друг, а на стадион „Христо Ботев“ ще гастролира в обувките на главен арбитър Стефан Гурков. Още по-големи притеснения трябва да тресат хората във „Вихрен“ от назначението на млад съдия, прочул се в края на миналия сезон с голям гаф в Перник. Еделвайсите излизат в „Гнездо на орли“ в Разград за второто си поредно гостуване през кампанията под свирката на Петър Николов, който попадна в светлината на прожекторите в мача между „Миньор“ и „Янтра“ на 8 май. При резултат 1:0 за гостите Денислав Ангелов отбеляза второ попадение в 73-та мин., което първоначално бе признато. Малко по-късно обаче Николов изненадващо отмени гола и присъди тъч в полза на чуковете, което предизвика бурни реакции в отсъствието на VAR технологията във Втора лига. Габровци определиха случая като „поредна безобразна съдийска грешка“, въпреки че в крайна сметка успяха да спечелят мача с 2:0. Комитите от „Беласица“ ще гонят в неделя срещу „Спартак“ /Пл/ на „Царя“ първата си победа в първенството, с която да отлепят ютията от дъното, под ръководството на русенеца Борис Попов и в очакване на присъдата на Дисциплинарната комисия на БФС днес за екшъна в Горна Оряховица. На „Бончук“ не останаха очаровни от наряда на Любослав Любомиров от Перник за визитата на сензационния лидер с пълен актив в трите мача дотук „Фратрия“. Съдийски наблюдател на сблъсъка е шефът на звено „Спортни имоти“ в Благоевград Драган Стойков-Пикси.

В предстоящия кръг в родния елит санданският международник с флагчето Мирослав Максимов е първи асистент на самоковеца Мариян Гребенчарски в двубоя между „Ботев“ /Вр/ и евробоеца „Левски“ под Околчица. Юношата на „Пирин 2001“ Геро Писков пък сяда пред мониторите в тъмната стаичка на видеоарбитража заедно с перничанина Димитър Димитров, за да са в помощ на колегата си на терена Михаел Павлов в срещата на закъсалия „Септември“ с новака „Добруджа“. Станимир Тренчев поема „Локомотив“ /Пд/ и „Славия“ на „Лаута“, № 1 в съдийската ранглиста Георги Кабаков извежда на „Хювефарма Арена” отборите на хегемона „Лудогорец“ и приятната изненада „Локомотив“ /Сф/, докато ЦСКА 1948 и „Монтана“ ще се радват на солидно нежно присъствие. В полите на Витоша идва Християна Гутева, по тъча ще размахва байрак Павлета Рашкова, а резерва в бригадата е Кристина Георгиева.

СТОЙЧО СТОИЦОВ






