Рецептата за тънка талия и гладка кожа на корейките

Ако има народ, който е превърнал храната в истинска форма на грижа за тялото, това са корейците. И зад техните сияйни лица и стройни фигури често стои едно просто, но магическо ястие – кимчи.

Кимчи е ферментирало зеле, приготвено с чесън, лют пипер, джинджифил и сол, което се оставя да престои, докато развие характерния си пикантен и леко кисел вкус. На пръв поглед звучи просто, но това е суперхрана, богата на пробиотици, витамини и антиоксиданти.

Благодарение на ферментацията, кимчи подобрява храносмилането и метаболизма, подпомага детоксикацията и поддържа чревния баланс, който е в основата на красивата кожа. Неслучайно корейките често казват, че красотата започва отвътре – и кимчи е техният ежедневен еликсир за сияние и лекота.

В Корея няма хранене без кимчи – поднася се като гарнитура към почти всяко ястие, от ориз до супи и месо. А освен че придава вкус и свежест, то е и символ на семейна традиция и търпение – защото доброто кимчи отлежава с дни, понякога и седмици.

Така че, ако търсите естествен начин да се грижите за кожата и фигурата си, може би е време да внесете малко корейска култура в кухнята си. Малка порция кимчи на ден – и ще усетите онази „стъклена“ чистота и енергия, за която всички говорят.