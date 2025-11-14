Рецепта за домашен картофен чипс, готов за нула време

Малко хора могат да устоят на картофените чипсове. Хрупкави и вкусни, те са може би избор номер 1 за солени закуски у дома, на кино, на питие с приятели, а вариациите са наистина много. Със сол, риган, червен пипер, чедър или сладко-люти, ние наистина ги харесваме. Ами ако ни кажат, че можем да ги приготвим у дома само за половин час и използваме чисти съставки, които всички имаме в кухнята си? Прясно нарязани картофи със зехтин, сол, оцет и всякакви други подправки, които желаем, влизат във фурната и ни дават любимата ни закуска, която е също толкова вкусна, колкото тази в цветните торбички от магазина, но този път напълно неподправена.

Имайки пълен контрол върху качеството и количеството на съставките (можем например да увеличим или намалим количеството сол), ние правим вкусни домашни картофени чипсове с оцет. Ако сте фен на фритюрника, опитайте да ги изпържите там (по същата рецепта), за да са готови за наполовина по-бързо.

Съставки:

За 2 порции

– 3 средни картофа

– 2 чаши оцет

– 1 с.л. сол

– 1 с.л. черен пипер

Начин на приготвяне:

Внимателно нарежете 3 картофа на резени с дебелина около 3 мм с нож. В голяма купа мариновайте картофите с оцета, така че да са напълно покрити, и ги оставете да се накиснат за 30 минути (колкото по-дълго престоят, толкова по-оцетен ще е вкусът им). Загрейте фурната на 175° C. Отцедете картофите и след това ги смесете със солта и черния пипер. Поставете картофите върху намазнена тава за печене. Печете 30-35 минути, съветват от cantina.protothema.gr.