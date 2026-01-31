Рецептите за кашлица на баба Ванга и Петър Дънов

В сезона на настинките и грипа кашлицата е сред най-честите и упорити оплаквания. Макар и да знаем, че на първо място е най-важно да се консултираме с лекар и да следваме неговите препоръки, често добавяме към назначената ни терапия и някои народни рецепти за бързо оздравяване.

Баба Ванга и Петър Дънов също имат своя принос в народната медицина. Ето някои рецепти, които те са препоръчвали за справяне с този проблем.



Рецепти на Баба Ванга:



При лека кашлица: Да се сварят листа от подбел и да се пият като чай.



При силна кашлица: 4 ореха с черупките, 1 супена лъжица цвят от бъз, 1 супена лъжица пчелен мед се варят в половин литър вода. Болният да пие след прецеждане по 1 супена лъжица 3 пъти на ден.

Или – В продължение на 1 седмица болният да пие чай от ленено семе.



При упорита кашлица: Смола от бяла череша, голяма колкото орех, се сварява в 1 литър вода. Прецежда се и към водата се прибавят 200 г мед, 3 зърна карамфил и на върха на ножа исоп. Взема се по 1 супена лъжичка сутрин и вечер на гладно.



Рецепти на Петър Дънов:



1. Вземате сухите люспи на 10 глави лук и ги сварявате във вода, все едно варите чай. Прецедете водата през фина цедка и в нея сложете 1/2 кг пчелен мед, 1-2 лъжички счукан синап и 1-2 лъжички ленено семе. Вземайте по 1 лъжичка от тази смес 3 пъти дневно: сутрин, обед и вечер.



2. Вземете една стиска троскот и го варете 15 мин. Сутрин, обед и вечер изпивайте по една чаша от отварата. Тя е хранителна, а от друга страна, действа и лечебно.



3. Против кашлица също се препоръчва и чай от синя тинтява с мед или чай от мащерка, бял и жълт равнец, дребна лайкучка и зелени листа от ягода.



4. При силна кашлица настържете черна ряпа. След това я изцедете хубаво и всяка вечер се пие по една кафена чашка.



5. Лесна и ефикасна рецепта: вземете мед, черен пипер, ленено семе и индийско орехче. Всичко това се счуква и смесва много добре. Взема се по една кафена лъжичка през няколко часа.



6. Пригответе си индийско орехче, мед и черен пипер. Стопете меда и счукайте индийското орехче и черния пипер. Разбъркайте трите елемента, докато получите еднородна маса, сходна на маджуна. След това си слагайте от него по малко в устата и го смучете.



Внимание! Преди да приложите някоя от тези рецепти, допитайте се до лекар.

Източник: Ретро.бг