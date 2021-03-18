РЗИ – Благоевград съобщи къде са новите новозаразени с Ковид – 19 в Пиринско

134 нови случаи на коронавирус в област Благоевград към 17 март, съобщиха от РЗИ.

Случаите по разпределение са:

Балдево – 1

Банско – 3

Баня – 4

Абланица – 1

Благоевград – 48

Борово – 1

Брезница – 3

Бунцево – 2

Габрене – 1

Годешево – 1

Гоце Делчев – 18

Дамяница – 1

Дебрене – 1

Добринище – 1

Железница – 2

Изгрев – 2

Катунци – 2

Кресна – 4

Крупник – 1

Ореше – 1

Петрич – 3

Плоски – 1

Полето – 1

Първомай – 1

Разлог – 10

Сандански – 8

Сатовча – 2

Симитли – 4

Скрът – 1

Хаджидимово – 2

Церово – 1

Якоруда – 2

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