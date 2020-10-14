РЗИ-Благоевград с актуални данни, ето къде са най-много новозаразени с COVID-19

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 13.10.2020 г. са общо 86.

Ето как са разпределени по градове:

Благоевград – 37

Абланица – 2

Бело поле – 1

Блатска – 1

Гоце Делчев – 8

Дъбница – 2

Бучино – 1

Железница – 1

Илинден – 1

Лешница – 1

Марино поле – 1

Микрево – 1

Петрич – 8

Покровник – 1

Разлог – 5

Сандански – 7

Симитли – 1

Туховище – 1

Фългово – 1

Хаджидимово – 3

Якоруда – 1

Първомай – 1

Както struma.bg писа, според данните от Националния информационен портал към полунощ Благоевградска област е с най-много новорегистрирани с коронавирус.

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