РЗИ-Благоевград с актуални данни за разпространението на COVID-19

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 16.11.2020 г. – общо 221
Аврамово – 2
Банско – 1
Бачево – 2
Беласица – 1
Бело поле – 1
Беслен – 1
Благоевград – 110
Борово – 1
Брезница – 2
Българчево – 1
Ваклиново – 1
Годешево – 2
Годлево – 1
Гоце Делчев – 30
Добринище – 1
Долна Градешница – 1
Дренково – 2
Железница – 1
Изгрев – 1
Ковачевица – 2
Коларово – 3
Копривлен – 1
Крупник – 2
Марикостиново – 1
Мосомище – 6
Огняново – 2
Орцево – 1
Падеш – 2
Петрич – 10
Плоски – 1
Покровник – 3
Полето – 1
Разлог – 1
Рилци – 2
Рупите – 1
Сандански – 8
Сатовча – 2
Симитли – 5
Слащен – 1
Хаджидимово – 1
Юруково – 1
Яворница – 2
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