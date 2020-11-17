РЗИ-Благоевград с актуални данни за разпространението на COVID-19

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 16.11.2020 г. – общо 221

Аврамово – 2

Банско – 1

Бачево – 2

Беласица – 1

Бело поле – 1

Беслен – 1

Благоевград – 110

Борово – 1

Брезница – 2

Българчево – 1

Ваклиново – 1

Годешево – 2

Годлево – 1

Гоце Делчев – 30

Добринище – 1

Долна Градешница – 1

Дренково – 2

Железница – 1

Изгрев – 1

Ковачевица – 2

Коларово – 3

Копривлен – 1

Крупник – 2

Марикостиново – 1

Мосомище – 6

Огняново – 2

Орцево – 1

Падеш – 2

Петрич – 10

Плоски – 1

Покровник – 3

Полето – 1

Разлог – 1

Рилци – 2

Рупите – 1

Сандански – 8

Сатовча – 2

Симитли – 5

Слащен – 1

Хаджидимово – 1

Юруково – 1

Яворница – 2

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