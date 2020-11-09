РЗИ – Благоевград с данни за COVID-19

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 06.11-08.11.2020 г. – общо 343

Абланица – 1

Банско – 13

Баня – 3

Бачево – 7

Беласица – 3

Белица – 2

Благоевград – 115

Борово – 3

Брежани – 1

Буково – 1

Българчево – 1

Брезница – 1

Годешево – 1

Габране – 2

Горна Брезница – 1

Гоце Делчев – 26

Гърмен – 2

Дамяница – 1

Дебрен – 2

Добринище – 3

Добърско – 1

Дъбница – 3

Дъбрава – 1

Елешница – 4

Железница – 2

Изгрев – 2

Коларово – 1

Копривлен – 1

Кресна – 4

Долно Драглище – 1

Илинден – 1

Кавракирово – 1

Микрево – 1

Тешово – 1

Годлево – 1

Катунци – 1

Поленица – 2

Крупник – 2

Лешница – 1

Логодаж – 1

Марикостиново – 1

Мосомище – 6

Ново Ляски – 2

Ощава – 1

Падеж – 1

Петрич – 42

Покровник – 2

Полена – 2

Полето – 2

Първомай – 2

Разлог – 13

Сандански – 21

Сатовча – 1

Симитли – 12

Склаве – 2

Сливница – 1

Струма – 1

Теплен – 1

Хаджидимово – 3

Церово – 2

Черниче – 1

Юкоруда – 3

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