РЗИ-Благоевград с нови данни за разпространението на COVID-19

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 10.11.2020 г. – общо 231

Абланица – 1

Банско – 12

Баня – 2

Бачево – 6

Белица – 1

Бело поле – 2

Благоевград – 116

Генерал Тодоров – 1

Горна Брезница – 1

Гоце Делчев – 10

Дебрене – 1

Добри лаки – 1

Добърско – 2

Елешница – 1

Изгрев – 1

Илинденци – 1

Катунци – 1

Коларово – 1

Копривлен – 1

Кресна – 8

Крибул – 1

Крупник – 1

Левуново – 1

Лешко – 1

Логодаж – 1

Мосомище – 2

Ново Кономлади – 1

Ново Лески – 1

Огняново – 1

Осина – 1

Ощава – 1

Петрич – 10

Покровник – 2

Поленица – 1

Първомай – 1

Разлог – 5

Рилци – 1

Сандански – 12

Симитли – 7

Скрът – 1

Струмяни – 1

Хаджидимово – 1

Церово – 1

Черешово – 1

Якоруда – 5

Коментар с Facebook