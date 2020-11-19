РЗИ-Благоевград с последна информация за разпространението на COVID-19

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 18.11.2020 г. – общо 203

Банско – 2

Баня – 2

Бачево – 2

Бело поле – 1

Благоевград – 93

Българчево – 1

Гоце Делчев – 5

Дебрен – 1

Долно Драглище – 1

Дъбница – 1

Дъбрава – 3

Елешница – 1

Зелен дол – 1

Илинденци – 1

Катунци – 1

Ключ – 1

Коларово – 2

Кулата – 1

Кресна – 1

Кърналово – 2

Логодаж – 1

Марикостиново – 2

Митино – 1

Михнево – 1

Мосомище – 1

Огняново – 1

Петрич – 14

Плоски – 1

Покровник – 1

Първомай – 5

Разлог – 11

Рилци – 2

Самуилово – 2

Сандански – 7

Селище – 1

Симитли – 25

Филипово – 1

Черниче – 2

Юруково – 1

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