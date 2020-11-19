РЗИ-Благоевград с последна информация за разпространението на COVID-19

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 18.11.2020 г. – общо 203
Банско – 2
Баня – 2
Бачево – 2
Бело поле – 1
Благоевград – 93
Българчево – 1
Гоце Делчев – 5
Дебрен – 1
Долно Драглище – 1
Дъбница – 1
Дъбрава – 3
Елешница – 1
Зелен дол – 1
Илинденци – 1
Катунци – 1
Ключ – 1
Коларово – 2
Кулата – 1
Кресна – 1
Кърналово – 2
Логодаж – 1
Марикостиново – 2
Митино – 1
Михнево – 1
Мосомище – 1
Огняново – 1
Петрич – 14
Плоски – 1
Покровник – 1
Първомай – 5
Разлог – 11
Рилци – 2
Самуилово – 2
Сандански – 7
Селище – 1
Симитли – 25
Филипово – 1
Черниче – 2
Юруково – 1
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