РЗИ-Благоевград с последни данни за разпространението на COVID-19 в областта

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 30.10-01.11.2020 г. са общо 261

Абланица – 1

Банско – 3

Баня – 4

Бачево – 6

Благоевград – 104

Влахи – 1

Гега – 1

Горна Брезница – 1

Горно Драглище – 1

Гоце Делчев – 18

Делвино – 1

Добри Лаки – 1

Добринище – 2

Добърско – 3

Долно Дряново – 1

Дренково – 1

Дъбрава – 1

Еленово – 1

Копривлен – 1

Кресна – 4

Кулата – 1

Кърналово – 1

Марикостиново – 3

Места – 1

Мосомище – 1

Падеш – 1

Петрич – 23

Първомай – 2

Разлог – 16

Самуилово – 2

Сандански – 14

Симитли – 13

Склаве – 1

Хотово – 1

Юруково – 1

Яворница – 1

Якоруда – 7

Бело поле – 2

Борово – 1

Коларово – 1

Осина – 1

Скрът – 1

Сливница – 1

Буково – 1

Елешница – 1

Крупник – 1

Мелник – 1

Михнево – 1

Поленица – 1

Тросково – 1

Хвостяне – 1

Черниче – 1

Долно Драглище – 1

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