РЗИ-Благоевград с последни данни за разпространението на COVID-19

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 04.11.2020 г. – общо 187, както следва:

Аврамово – 1

Банско – 2

Баня – 4

Бачево – 3

Бело поле – 1

Благоевград – 67

Брезница – 1

Вълково – 1

Габрене – 1

Горна Брезница – 1

Горво Драглище – 1

Господинци – 1

Гоце Делчев – 18

Гърмен – 2

Добринище – 1

Добърско – 1

Елешница – 1

Капатово – 1

Коларово – 2

Кочан – 1

Кресна – 1

Лебница – 1

Левуново – 2

Логодаж – 1

Лъжница – 1

Марикостиново – 1

Марино поле – 1

Марчево – 1

Мендово – 1

Микрево – 1

Михнево – 1

Мосомище – 1

Ново Делчево – 1

Петрелик – 1

Петрич – 16

Полето – 1

Първомай – 1

Разлог – 10

Рибново – 1

Сандански – 15

Симитли – 8

Склаве – 1

Скребатно – 1

Струма – 1

Струмяни – 1

Церово – 1

Юруково – 2

Якоруда – 2

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