РЗИ-Благоевград с последни данни за разпространението на COVID-19

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 04.11.2020 г. – общо 187, както следва:
Аврамово – 1
Банско – 2
Баня – 4
Бачево – 3
Бело поле – 1
Благоевград – 67
Брезница – 1
Вълково – 1
Габрене – 1
Горна Брезница – 1
Горво Драглище – 1
Господинци – 1
Гоце Делчев – 18
Гърмен – 2
Добринище – 1
Добърско – 1
Елешница – 1
Капатово – 1
Коларово – 2
Кочан – 1
Кресна – 1
Лебница – 1
Левуново – 2
Логодаж – 1
Лъжница – 1
Марикостиново – 1
Марино поле – 1
Марчево – 1
Мендово – 1
Микрево – 1
Михнево – 1
Мосомище – 1
Ново Делчево – 1
Петрелик – 1
Петрич – 16
Полето – 1
Първомай – 1
Разлог – 10
Рибново – 1
Сандански – 15
Симитли – 8
Склаве – 1
Скребатно – 1
Струма – 1
Струмяни – 1
Церово – 1
Юруково – 2
Якоруда – 2
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