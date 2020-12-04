РЗИ-Благоевград с последни данни за разпространението на COVID-19

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 03.12.2020 г. – общо 116

Банско – 4

Баня – 1

Белица – 2

Бистрица – 1

Благоевград – 63

Брежани – 1

Ваклиново – 1

Горно Дряново – 1

Гоце Делчев – 2

Джигурово – 1

Добърско – 2

Железница – 1

Зелен дол – 1

Изгрев – 1

Илинденци – 1

Копривлен – 1

Краище – 1

Кресна – 1

Крупник – 2

Марикостиново – 1

Петрич – 4

Покровник – 1

Разлог – 4

Рибново – 1

Сандански – 10

Симитли – 2

Черна места – 1

Черниче – 3

Якоруда – 1

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