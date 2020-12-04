РЗИ-Благоевград с последни данни за разпространението на COVID-19

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 03.12.2020 г. – общо 116
Банско – 4
Баня – 1
Белица – 2
Бистрица – 1
Благоевград – 63
Брежани – 1
Ваклиново – 1
Горно Дряново – 1
Гоце Делчев – 2
Джигурово – 1
Добърско – 2
Железница – 1
Зелен дол – 1
Изгрев – 1
Илинденци – 1
Копривлен – 1
Краище – 1
Кресна – 1
Крупник – 2
Марикостиново – 1
Петрич – 4
Покровник – 1
Разлог – 4
Рибново – 1
Сандански – 10
Симитли – 2
Черна места – 1
Черниче – 3
Якоруда – 1
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