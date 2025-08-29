РЗИ – Перник: Водата в региона е безопасна за пиене и готвене, в Брезник ползването й е ограничено заради мангана    

РЗИ – Перник във връзка със засушаването и режимното водоснабдяване в населени места на територията на областта информира за качеството на водата. Инспекцията осъществява контрол и прави постоянни изследвания.

Качеството на питейната вода, подавана във водоснабдителната мрежа на общините Перник, Радомир, Трън, Земен, Ковачевци и селата от община Брезник, отговаря на изискванията на Наредба №9, предназначена за питейно-битови цели. Водата е безопасна, чиста и подходяща за ежедневна употреба – включително за пиене, готвене и хигиенни нужди.

От инспекцията съобщават, че се осъществява систематичен здравен контрол върху качествата на питейната вода. Проверява се чрез постоянен и периодичен мониторинг съответствието на подаваната към консуматорите питейна вода по показателите за качество, съгласно изискванията на Наредба №9 и съвместните мониторингови програми с водоснабдителното дружество.

На територията на Брезник РЗИ – Перник извършва учестен мониторинг във връзка с обявеното режимно водоподаване. Питейната вода, подавана във водопроводната мрежа на града от язовир „Красава“, не отговаря на изискванията на Наредба №9 по показател манган. Ограничението за ползването на водата за пиене и приготвяне на храна продължава до възстановяване на качеството й.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






