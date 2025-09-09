Риалити герои правят хоспис в старото училище на с. Мурсалево

Валери и Краси от „Един за друг“ инвестираха 126 000 лв. в сградата, която не подлежи на възстановяване

Валери Киров и съпругата му Краси купиха за 126 000 лв. училището в кочериновското с. Мурсалево, за да направят в него хоспис. Училището се продава от 2018 г. и на първия търг дори имаше купувачи от София, но впоследствие те се отказаха и така и не платиха придобивката. Оттогава в общината се проведоха няколко търга и най-сетне се появи сериозен купувач в лицето на сем. Кирови.

Валери Киров е най-големият дарител на читалището в Мурсалево, но националната му популярност дойде от участието му в тв формата „Един за друг“. Там той беше със съпругата си Краси, която е психолог. Двамата се ожениха миналата есен в селото на пищна сватба с много ВИП гости, сред които журналистът Драго Симеонов, дупнишкият застраховател Васил Василев-Клеменца и др. Те са запалени пътешественици и обожават да пътуват с кемпер.

Училището, което преди години носеше името на Христо Ботев, най-вероятно ще бъде съборено. То е строено през 1923 г. и закрито през 2000 г. Целият имот е с площ от 3805 кв.м и е на лично място – и двете главни улици в селото водят до него. Сградата обаче е в окаяно състояние – паднали са керемидите и мазилката, бившите класни стаи са потънали във влага, дворът е буренясал. Вътре всичко е разрушено и на практика възстановяването е невъзможно. Жителите на Мурсалево са изключително доволни от това, че училището вече е купено и няма да се страхуват децата им да не пострадат от змия или паднала мазилка. Единственото им притеснение е то да не бъде зарязано като школото в съседното с. Бараково, което също е частно.

Неврокопска митрополия твърди, че няма пари да поддържа собствеността си – училището в Бараково, и днес то е тъжна картинка Дворът на школото в Мурсалево е опасен колкото и самата сграда Риалити героите Валери и Краси Кирови решиха да инвестират в мястото, за да направят хоспис Кметът на Кочериново Станислав Горов /вляво/ е доволен, че успя да продаде мурсалевското училище на Валери

Както писахме, негов собственик е Неврокопската митрополия, която искаше да прави тук духовен православен център. Училището бе купено през 2008 г. от бившия митрополит Натанаил. Сградата е на терен от 5 дка, в които към днешна дата тревата е висока над метър. За кратко 3 от стаите в нея бяха дадени под наем на частен колеж, но от години е напълно празно и всеки момент може да се самосрути. Наскоро в социалните мрежи беше публикувана снимка на училището, която предизвика вълна от недоволство сред жителите на общината и роди идеята да я изпратят на сегашния митрополит Серафим, за да го питат каква ще е съдбата на сградата. Оказа се, че този въпрос вече му е бил задаван от кмета на Кочериново Станислав Горов, но отговорът бил, че митрополията няма пари да поддържа сградата.

Другата идея – всички възмущаващи се по форумите да вземат по една лопата и да изчистят двора от бурените, пропадна, защото теренът все пак е частна собственост и в него никой няма право да се разпорежда.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





