Рибено филе с гъби, зеленчуци и бира

Необходими продукти:

риба – 1 кг филе, почистено

лук – 4 глави

– 4 глави моркови – 4 бр.

– 4 бр. картофи – 4 бр.

– 4 бр. черен пипер

сол

индийско орехче

целина – 10 листа

дафинов лист – 1 бр.

– 1 бр. магданоз – 1 връзка

– 1 връзка бира – 1 ч.ч.

– 1 ч.ч. олио

гъби – 1 купичка

– 1 купичка лимон

Начин на приготвяне:

Нарежете филетата на парчета и ги сложете в намазнена тавичка. Наръсете ги с олио, сол и черен пипер.

Нарежете морковите, картофите и лука на ситно. Изсипете всичко върху рибата. Добавете магданоз, дафинов лист, целина и индийско орехче.

Разредете бирата с 0.5 л вода и я излейте при останалите продукти. Пъхнете съда във фурната.

Междувременно изпържете гъбите и ги сложете в тавата, малко преди ястието да е готово. Оставете още 5 минути във фурната и извадете.





