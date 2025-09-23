Рибено филе с гъби, зеленчуци и бира

Необходими продукти:
- риба – 1 кг филе, почистено
- лук – 4 глави
- моркови – 4 бр.
- картофи – 4 бр.
- черен пипер
- сол
- индийско орехче
- целина – 10 листа
- дафинов лист – 1 бр.
- магданоз – 1 връзка
- бира – 1 ч.ч.
- олио
- гъби – 1 купичка
- лимон
Начин на приготвяне:
Нарежете филетата на парчета и ги сложете в намазнена тавичка. Наръсете ги с олио, сол и черен пипер.
Нарежете морковите, картофите и лука на ситно. Изсипете всичко върху рибата. Добавете магданоз, дафинов лист, целина и индийско орехче.
Разредете бирата с 0.5 л вода и я излейте при останалите продукти. Пъхнете съда във фурната.
Междувременно изпържете гъбите и ги сложете в тавата, малко преди ястието да е готово. Оставете още 5 минути във фурната и извадете.