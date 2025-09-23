Топ теми

Рибено филе с гъби, зеленчуци и бира

Дата:
от: Готви със Струма
Необходими продукти:

  • риба – 1 кг филе, почистено
  • лук – 4 глави
  • моркови – 4 бр.
  • картофи – 4 бр.
  • черен пипер
  • сол
  • индийско орехче
  • целина – 10 листа
  • дафинов лист – 1 бр.
  • магданоз – 1 връзка
  • бира – 1 ч.ч.
  • олио
  • гъби – 1 купичка
  • лимон

Начин на приготвяне:

Нарежете филетата на парчета и ги сложете в намазнена тавичка. Наръсете ги с олио, сол и черен пипер.

Нарежете морковите, картофите и лука на ситно. Изсипете всичко върху рибата. Добавете магданоз, дафинов лист, целина и индийско орехче.

Разредете бирата с 0.5 л вода и я излейте при останалите продукти. Пъхнете съда във фурната.

Междувременно изпържете гъбите и ги сложете в тавата, малко преди ястието да е готово. Оставете още 5 минути във фурната и извадете.



