Рибново би всички рекорди – само за ден децата и родителите им събраха без показност и помпозност 64 000 лв. за най-бедните сред тях

Мюсюлманите от района на Чеча за пореден път дадоха урок по човечност на цяла България. В годината, отчела огромна инфлация, в която всеки е притеснен за утрешния ден и има страхове, свързани с еврото, без да бият фанфари и надуват зурни, за седмица те събраха стотици хиляди левове, за да помогнат най-уязвимата част от обществото – сираците. Само вчера и само учениците на гърменското с. Рибново за един следобед успяха да съберат 63 851,35 лева, които ще разпределят между връстниците си, останали без бащи.

Наблаготворителния базар под надслов „Да подадем ръка“ на децата сираци от община Гърмен се включиха абсолютно всички жители от селото. Учениците, техните учители и родителите седмици наред твориха, за да могат да отрупат благотворителния базар с плетива, картини, гоблени, кошници с вкусотии, купуваха и опаковаха малки електроуреди, месиха, точиха, украсяваха… После същите тези хора участваха в обявените търгове и без да пресмятат колко пари ще им останат за Нова година, наддаваха за питката на съседката. Докато възрастните оглеждаха щандовете и участваха в търговете, децата на селото се забавляваха в двора на СУ „Йордан Йовков“ в надуваеми замъци, въртяха „Колелото на късмета“ и на свой ред пускаха джобните си в кутиите за дарения.



И така тази година беше във всяко село на общините Гърмен, Сатовча, Белица, Якоруда… Благотворителността на местните се прояви в организираните базари в джамиите, в училищните дворове и на селските площади, и никой не се скатаваше с оправданието, че няма.

Докато щедростта на живеещите в другите части на Пиринския край се изчерпва със събиране на капачки, тези хора тихо и без да бият на очи, без да обвиняват никого за беднотията си и без да се бият в гърдите, иззеха функциите на държавата и показаха човещина, каквато рядко може да се види. И която само може да служи за пример на вечно мрънкащите и недоволни от живота си.

