Риболовци от Бобошево с подписка искат от ИАРА да им върне „Бистрака“ под Покровнишкия мост, за да вадят каракуда през размножителния период

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ да изключи баластриера „Бистрака“ под моста за с. Покровник от списъка на забранените за риболов водоеми през пролетно-летния размножителен период, иска сдружение „Риболов по река Струма – гр. Бобошево“ в нарочна подписка. В момента тя се събира в рибарски магазин в жк „Ален мак“ и в зоомагазин в жк „Еленово“ на Благоевград и до няколко дни ще бъде изпратена в ИАРА.

Мотивите на любителите на риболова са, че баластриерата е изкуствен водоем със специфични условия, които се различават от тези в естествените водоеми. Освен това по време на забраната водоемът оставал без присъствието на редовните риболовци, което създавало условия за засилена бракониерска дейност.

„Вдигането на забраната би насърчило развитието на социалния живот в региона, като същевременно ще гарантира по-добър контрол върху рибните ресурси“, мотивирали са се още рибарите.

„Бистрака“ пак се изплъзна на местните рибари през размножителния период на рибите В подписката е подчертано, че „Бистрака“ ще е полезен за социалния живот в региона

Проблемът с „Бистрака“ е от 5 г., когато за пръв ИАРА го вкара в този забранителен списък. Останали без възможност да вадят оттук каракуда, костур и кефал, рибарите нададоха вой до небесата и обявиха, че ще бойкотират предложената им алтернатива – баластриера „Проевски“, макар че не го направиха.

Обяснението на ИАРА е, че това се прави, за да може водоемът да се напълни спокойно с риба от реката, с която е свързан посредством тръба. Преди да се наложи вето на „Бистрака“, същото имаше за баластриера „Проевски“, тогава също имаше много недоволни.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





